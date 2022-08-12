https://ria.ru/20220812/rebenok-1809154319.html
Сотрудники МЧС спасли девочку с балкона пятого этажа в Омске
Сотрудники МЧС спасли девочку с балкона пятого этажа в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
Сотрудники МЧС спасли девочку с балкона пятого этажа в Омске
Сотрудники омского МЧС спасли 2-летнюю девочку, которая стояла на балконе пятого этажа, пока ее мать находилась без сознания после употребления наркотиков,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:27
2022-08-12T14:27
2022-08-12T15:25
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники омского МЧС спасли 2-летнюю девочку, которая стояла на балконе пятого этажа, пока ее мать находилась без сознания после употребления наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Одиннадцатого августа прохожие заметили девочку, которая находилась без присмотра на балконе 5-го этажа многоквартирного дома в Советском округе Омска. Дверь в квартиру никто не открывал, на помощь вызвали сотрудников ГУМЧС России по Омской области."Прокуратурой Советского административного округа г. Омска организована проверка по факту нахождения двухлетней девочки на балконе квартиры, расположенной на 5-м этаже. По прибытии сотрудники ГУМЧС России по Омской области через балкон проникли в указанную квартиру, где находилась без сознания мать 2-летней девочки", - рассказали в пресс-службе.Место нахождения 33-летнего отца ребенка в УМВД пока не установили. Известно, что он не жил с матерью девочки и ранее привлекался к уголовной и административной ответственности."В связи с тем, что предварительной причиной наступления бессознательного состояния матери послужило отравление психоактивными веществами, правоохранительными органами решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетней", - добавили в пресс-службе.Сейчас 31-летняя омичка находится в отделении токсикологии. Она пришла в сознание, ее жизни ничего не угрожает. Ребенок помещен в специализированный дом ребенка.
https://ria.ru/20220809/spasenie-1808305209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
14:27 12.08.2022 (обновлено: 15:25 12.08.2022)
Сотрудники МЧС спасли девочку с балкона пятого этажа в Омске
В Омске с балкона пятого этажа сняли двухлетнюю девочку, пока мать была под наркотиками
ОМСК, 12 авг - РИА Новости.
Сотрудники омского МЧС спасли 2-летнюю девочку, которая стояла на балконе пятого этажа, пока ее мать находилась без сознания после употребления наркотиков, сообщили
журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Одиннадцатого августа прохожие заметили девочку, которая находилась без присмотра на балконе 5-го этажа многоквартирного дома в Советском округе Омска
. Дверь в квартиру никто не открывал, на помощь вызвали сотрудников ГУМЧС России
по Омской области
.
"Прокуратурой Советского административного округа г. Омска организована проверка по факту нахождения двухлетней девочки на балконе квартиры, расположенной на 5-м этаже. По прибытии сотрудники ГУМЧС России по Омской области через балкон проникли в указанную квартиру, где находилась без сознания мать 2-летней девочки", - рассказали в пресс-службе.
Место нахождения 33-летнего отца ребенка в УМВД пока не установили. Известно, что он не жил с матерью девочки и ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.
"В связи с тем, что предварительной причиной наступления бессознательного состояния матери послужило отравление психоактивными веществами, правоохранительными органами решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетней", - добавили в пресс-службе.
Сейчас 31-летняя омичка находится в отделении токсикологии. Она пришла в сознание, ее жизни ничего не угрожает. Ребенок помещен в специализированный дом ребенка.