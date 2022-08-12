https://ria.ru/20220812/rebenok-1809154319.html

Сотрудники МЧС спасли девочку с балкона пятого этажа в Омске

Сотрудники МЧС спасли девочку с балкона пятого этажа в Омске - РИА Новости, 12.08.2022

Сотрудники МЧС спасли девочку с балкона пятого этажа в Омске

Сотрудники омского МЧС спасли 2-летнюю девочку, которая стояла на балконе пятого этажа, пока ее мать находилась без сознания после употребления наркотиков,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:27

2022-08-12T14:27

2022-08-12T15:25

происшествия

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россия

омская область

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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Сотрудники омского МЧС спасли 2-летнюю девочку, которая стояла на балконе пятого этажа, пока ее мать находилась без сознания после употребления наркотиков, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Одиннадцатого августа прохожие заметили девочку, которая находилась без присмотра на балконе 5-го этажа многоквартирного дома в Советском округе Омска. Дверь в квартиру никто не открывал, на помощь вызвали сотрудников ГУМЧС России по Омской области."Прокуратурой Советского административного округа г. Омска организована проверка по факту нахождения двухлетней девочки на балконе квартиры, расположенной на 5-м этаже. По прибытии сотрудники ГУМЧС России по Омской области через балкон проникли в указанную квартиру, где находилась без сознания мать 2-летней девочки", - рассказали в пресс-службе.Место нахождения 33-летнего отца ребенка в УМВД пока не установили. Известно, что он не жил с матерью девочки и ранее привлекался к уголовной и административной ответственности."В связи с тем, что предварительной причиной наступления бессознательного состояния матери послужило отравление психоактивными веществами, правоохранительными органами решается вопрос о привлечении родителей девочки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетней", - добавили в пресс-службе.Сейчас 31-летняя омичка находится в отделении токсикологии. Она пришла в сознание, ее жизни ничего не угрожает. Ребенок помещен в специализированный дом ребенка.

https://ria.ru/20220809/spasenie-1808305209.html

https://ria.ru/20220810/rebenok-1808500215.html

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омская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, россия, омская область