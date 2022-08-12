https://ria.ru/20220812/pamyatniki-1809099366.html

Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии

Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии - РИА Новости, 12.08.2022

Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии

Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи со сносом памятников советским войнам в Латвии,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T11:58

2022-08-12T11:58

2022-08-12T11:58

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олег морозов

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи со сносом памятников советским войнам в Латвии, копия документа размещена в Telegram-канале парламентария."Направил депутатский запрос А.И. Бастрыкину по поводу уголовных преступлений, совершаемых латышскими упырями. Пусть знают, что при первой же возможности они будут экстрадированы в Россию и преданы суду", - написал он.По мнению Морозова, снос монументов попадает под статью УК РФ об уничтожении воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества."Снос монументов солдатам и офицерам, павшим при освобождении Латвии от нацистов, попадает под действие статьи 243.4 УК РФ. Прошу Вас принять все необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к данным преступлениям на территории Латвийской Республики", - сообщается в тексте обращения депутата.

https://radiosputnik.ria.ru/20220811/latviya-1809023050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, латвия, олег морозов