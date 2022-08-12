Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии
Депутат Госдумы Морозов обратился в СК из-за сносов памятников советским солдатам в Латвии
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи со сносом памятников советским войнам в Латвии, копия документа размещена в Telegram-канале парламентария.
"Направил депутатский запрос А.И. Бастрыкину по поводу уголовных преступлений, совершаемых латышскими упырями. Пусть знают, что при первой же возможности они будут экстрадированы в Россию и преданы суду", - написал он.
11 августа, 21:45В миреВласти Латвии открыто прославляют нацизм, заявили в МИД РФ
По мнению Морозова, снос монументов попадает под статью УК РФ об уничтожении воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
"Снос монументов солдатам и офицерам, павшим при освобождении Латвии от нацистов, попадает под действие статьи 243.4 УК РФ. Прошу Вас принять все необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к данным преступлениям на территории Латвийской Республики", - сообщается в тексте обращения депутата.
11 августа, 21:09МИД ответил сейму Латвии на объявление России "спонсором терроризма"