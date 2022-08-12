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Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии - РИА Новости, 12.08.2022
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Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии
Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии - РИА Новости, 12.08.2022
Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии
Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи со сносом памятников советским войнам в Латвии,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T11:58
2022-08-12T11:58
в мире
россия
латвия
олег морозов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи со сносом памятников советским войнам в Латвии, копия документа размещена в Telegram-канале парламентария."Направил депутатский запрос А.И. Бастрыкину по поводу уголовных преступлений, совершаемых латышскими упырями. Пусть знают, что при первой же возможности они будут экстрадированы в Россию и преданы суду", - написал он.По мнению Морозова, снос монументов попадает под статью УК РФ об уничтожении воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества."Снос монументов солдатам и офицерам, павшим при освобождении Латвии от нацистов, попадает под действие статьи 243.4 УК РФ. Прошу Вас принять все необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к данным преступлениям на территории Латвийской Республики", - сообщается в тексте обращения депутата.
https://radiosputnik.ria.ru/20220811/latviya-1809023050.html
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в мире, россия, латвия, олег морозов
В мире, Россия, Латвия, Олег Морозов
11:58 12.08.2022
 
Депутат Госдумы обратился в СК из-за сносов памятников в Латвии

Депутат Госдумы Морозов обратился в СК из-за сносов памятников советским солдатам в Латвии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов направил запрос председателю СК РФ Александру Бастрыкину в связи со сносом памятников советским войнам в Латвии, копия документа размещена в Telegram-канале парламентария.
"Направил депутатский запрос А.И. Бастрыкину по поводу уголовных преступлений, совершаемых латышскими упырями. Пусть знают, что при первой же возможности они будут экстрадированы в Россию и преданы суду", - написал он.
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По мнению Морозова, снос монументов попадает под статью УК РФ об уничтожении воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
"Снос монументов солдатам и офицерам, павшим при освобождении Латвии от нацистов, попадает под действие статьи 243.4 УК РФ. Прошу Вас принять все необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к данным преступлениям на территории Латвийской Республики", - сообщается в тексте обращения депутата.
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