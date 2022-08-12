15:16 12.08.2022 (обновлено: 15:33 12.08.2022)
Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле
Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почетного консула России в Битоле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии
Памятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Северной Македонии официально уведомили Россию об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула РФ в городе Битола, Москва отреагирует на это решение, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Власти Северной Македонии официально уведомили об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула Российской Федерации в г. Битола (Северная Македония). О мотивах данного шага ничего не говорится – видимо, их не смогли сформулировать за явным отсутствием", - говорится в сообщении.
"Не вызывает сомнений, что речь снова идет о политически заряженном, враждебном жесте. Очередной выпад против нас призван углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, образовавшийся на почве несамостоятельного поведения Северной Македонии, продемонстрировать слепую лояльность этой балканской страны западным союзникам, их политике санкций и грубого давления на Россию", - отмечается в сообщении.
Москва считает прискорбным, что "на этот раз в жертву антироссийскому курсу в Скопье приносят институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу". "Судя по всему, там не слишком заботятся о собственных интересах и провоцируют нашу ответную реакцию, которая, разумеется, последует", - говорится в сообщении.