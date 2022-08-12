Рейтинг@Mail.ru
Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/konsul-1809177485.html
Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле
Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле - РИА Новости, 12.08.2022
Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле
Власти Северной Македонии официально уведомили Россию об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула РФ в городе Битола, Москва отреагирует на это... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:16
2022-08-12T15:33
в мире
северная македония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732808590_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_36a54c91b6d459439875ba36d25c7078.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Северной Македонии официально уведомили Россию об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула РФ в городе Битола, Москва отреагирует на это решение, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Власти Северной Македонии официально уведомили об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула Российской Федерации в г. Битола (Северная Македония). О мотивах данного шага ничего не говорится – видимо, их не смогли сформулировать за явным отсутствием", - говорится в сообщении."Не вызывает сомнений, что речь снова идет о политически заряженном, враждебном жесте. Очередной выпад против нас призван углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, образовавшийся на почве несамостоятельного поведения Северной Македонии, продемонстрировать слепую лояльность этой балканской страны западным союзникам, их политике санкций и грубого давления на Россию", - отмечается в сообщении.Москва считает прискорбным, что "на этот раз в жертву антироссийскому курсу в Скопье приносят институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу". "Судя по всему, там не слишком заботятся о собственных интересах и провоцируют нашу ответную реакцию, которая, разумеется, последует", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220806/oruzhie-1807754884.html
северная македония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732808590_409:48:3076:2048_1920x0_80_0_0_4917759d1681c6d05670b6e97a056474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная македония, россия
В мире, Северная Македония, Россия
15:16 12.08.2022 (обновлено: 15:33 12.08.2022)
 
Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле

Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почетного консула России в Битоле

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии
Памятник Воин на коне в столице Северной Македонии - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Памятник "Воин на коне" в столице Северной Македонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Северной Македонии официально уведомили Россию об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула РФ в городе Битола, Москва отреагирует на это решение, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Власти Северной Македонии официально уведомили об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула Российской Федерации в г. Битола (Северная Македония). О мотивах данного шага ничего не говорится – видимо, их не смогли сформулировать за явным отсутствием", - говорится в сообщении.
"Не вызывает сомнений, что речь снова идет о политически заряженном, враждебном жесте. Очередной выпад против нас призван углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, образовавшийся на почве несамостоятельного поведения Северной Македонии, продемонстрировать слепую лояльность этой балканской страны западным союзникам, их политике санкций и грубого давления на Россию", - отмечается в сообщении.
Москва считает прискорбным, что "на этот раз в жертву антироссийскому курсу в Скопье приносят институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу". "Судя по всему, там не слишком заботятся о собственных интересах и провоцируют нашу ответную реакцию, которая, разумеется, последует", - говорится в сообщении.
Танк Т-34 - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 17:35
Северная Македония передала Украине танки и самолеты, заявили в Киеве
 
В миреСеверная МакедонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала