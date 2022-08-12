https://ria.ru/20220812/konsul-1809177485.html

Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле

Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле - РИА Новости, 12.08.2022

Скопье отозвал согласие на создание поста почетного консула России в Битоле

Власти Северной Македонии официально уведомили Россию об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула РФ в городе Битола, Москва отреагирует на это... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:16

2022-08-12T15:16

2022-08-12T15:33

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северная македония

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Власти Северной Македонии официально уведомили Россию об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула РФ в городе Битола, Москва отреагирует на это решение, сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."Власти Северной Македонии официально уведомили об отзыве согласия на учреждение поста почетного консула Российской Федерации в г. Битола (Северная Македония). О мотивах данного шага ничего не говорится – видимо, их не смогли сформулировать за явным отсутствием", - говорится в сообщении."Не вызывает сомнений, что речь снова идет о политически заряженном, враждебном жесте. Очередной выпад против нас призван углубить разлом в российско-северомакедонских отношениях, образовавшийся на почве несамостоятельного поведения Северной Македонии, продемонстрировать слепую лояльность этой балканской страны западным союзникам, их политике санкций и грубого давления на Россию", - отмечается в сообщении.Москва считает прискорбным, что "на этот раз в жертву антироссийскому курсу в Скопье приносят институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу". "Судя по всему, там не слишком заботятся о собственных интересах и провоцируют нашу ответную реакцию, которая, разумеется, последует", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220806/oruzhie-1807754884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, северная македония, россия