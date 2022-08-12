https://ria.ru/20220812/istyazanie-1809184455.html

Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи

Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи - РИА Новости, 12.08.2022

Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи

Жительница Нефтеюганска пойдет под суд по обвинению в истязании и лишении свободы своего сына, сообщила прокуратура Югры. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:32

2022-08-12T15:32

2022-08-12T15:32

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Жительница Нефтеюганска пойдет под суд по обвинению в истязании и лишении свободы своего сына, сообщила прокуратура Югры.По данным ведомства, с февраля по май текущего года женщина, испытывая раздражение от непослушания ребенка, обматывала ногу сына металлической цепью, прикрепленной к стене, в результате чего мальчик был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания. В отношении югорчанки было возбуждено дело о незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего."Судом обвиняемой по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как добавили в региональном управлении СК РФ, женщина вину признала лишь частично.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ