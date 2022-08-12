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Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи - РИА Новости, 12.08.2022
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Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи
Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи - РИА Новости, 12.08.2022
Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи
Жительница Нефтеюганска пойдет под суд по обвинению в истязании и лишении свободы своего сына, сообщила прокуратура Югры. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:32
2022-08-12T15:32
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Жительница Нефтеюганска пойдет под суд по обвинению в истязании и лишении свободы своего сына, сообщила прокуратура Югры.По данным ведомства, с февраля по май текущего года женщина, испытывая раздражение от непослушания ребенка, обматывала ногу сына металлической цепью, прикрепленной к стене, в результате чего мальчик был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания. В отношении югорчанки было возбуждено дело о незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего."Судом обвиняемой по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как добавили в региональном управлении СК РФ, женщина вину признала лишь частично.
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россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ханты-Мансийский автономный округ
15:32 12.08.2022
 
Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи

Жительница Нефтеюганска, четыре месяца державшая сына на цепи, пойдет под суд

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Жительница Нефтеюганска пойдет под суд по обвинению в истязании и лишении свободы своего сына, сообщила прокуратура Югры.
По данным ведомства, с февраля по май текущего года женщина, испытывая раздражение от непослушания ребенка, обматывала ногу сына металлической цепью, прикрепленной к стене, в результате чего мальчик был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания. В отношении югорчанки было возбуждено дело о незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"Судом обвиняемой по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как добавили в региональном управлении СК РФ, женщина вину признала лишь частично.
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