https://ria.ru/20220812/istyazanie-1809184455.html
Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи
Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи - РИА Новости, 12.08.2022
Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи
Жительница Нефтеюганска пойдет под суд по обвинению в истязании и лишении свободы своего сына, сообщила прокуратура Югры. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:32
2022-08-12T15:32
2022-08-12T15:32
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Жительница Нефтеюганска пойдет под суд по обвинению в истязании и лишении свободы своего сына, сообщила прокуратура Югры.По данным ведомства, с февраля по май текущего года женщина, испытывая раздражение от непослушания ребенка, обматывала ногу сына металлической цепью, прикрепленной к стене, в результате чего мальчик был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания. В отношении югорчанки было возбуждено дело о незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего."Судом обвиняемой по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Как добавили в региональном управлении СК РФ, женщина вину признала лишь частично.
https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html
россия
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_fa0610989f0d4f3abc971411852c2ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ханты-Мансийский автономный округ
Жительница Югры четыре месяца держала сына на цепи
Жительница Нефтеюганска, четыре месяца державшая сына на цепи, пойдет под суд