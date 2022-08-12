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Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/donbass-1809071302.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов
Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:46
2022-08-12T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Горняцкий р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 9.53 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметра по Киевскому и Калининскому районам Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220812/donbass-1809059279.html
https://ria.ru/20220812/donbass-1809056483.html
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО
10:46 12.08.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости
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Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Горняцкий р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 09:28Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три города в ДНР
Отмечается, что в 9.53 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметра по Киевскому и Калининскому районам Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Вчера, 09:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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