https://ria.ru/20220812/altay-1809149927.html

Мишустин обсудил с Хорохординым строительство водоочистных сооружений

Мишустин обсудил с Хорохординым строительство водоочистных сооружений - РИА Новости, 12.08.2022

Мишустин обсудил с Хорохординым строительство водоочистных сооружений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Горно-Алтайске провел встречу с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым, председатель правительства обсудил с РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:00

2022-08-12T14:00

2022-08-12T14:00

экономика

"дом.рф"

михаил мишустин

олег хорохордин

алтайский край

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Горно-Алтайске провел встречу с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым, председатель правительства обсудил с ним экономические вопросы, строительство Республиканского классического лицея, агропромышленного парка "Амза" и водоочистных сооружений на Телецком озере.В начале встречи Мишустин попросил Хорохордина рассказать о том, как в регионе расходуется один миллиард рублей, который был выделен из федерального бюджета в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики. "Миллиард рублей, который выделяется на развитие региона, серьезно может помогать в развитии инфраструктуры, в развитии социальных проектов", - сказал Мишустин.По словам Хорохордина, с начала реализации программы по июнь 2022 года в республике было создано 611 рабочих мест, привлечено 341 миллион рублей внебюджетных инвестиций, поддержан 21 инвестиционный проект. Ожидается, что в этом году будет создано еще 365 мест, привлечено 382 миллиона рублей инвестиций."Кассовое исполнение по итогам семи месяцев составляет 312,7 миллиона рублей - это 29,3%. Нас это не смущает, мы в своём графике. Потому что у нас основная часть кассовых расходов планируем как раз на сентябрь-ноябрь. До конца года средства федерального бюджета будут полностью освоены", - сообщил Хорохордин.Кроме того, Мишустин задал Хорохордину вопрос о том, как реализуется проект строительства "Республиканского классического лицея". Глава республики сообщил, что сейчас рассматриваются несколько вариантов финансирования проекта, в том числе за счет средств концессионера или при помощи "ДОМ.РФ" на основании госконтракта с привлечением инфраструктурного займа. После проведения расчетов Хорохордин пообещал обратиться в правительство, чтобы провести перерасчет объемов капитального гранта и максимально уменьшить ежегодный платеж.В ходе беседы Хорохордин доложил премьеру, что в республике завершается строительство агропромышленного парка "Амза" - четвертый объект, готовый на 85%, планируется ввести 10 сентября. Также в сентябре власти республики планируют ввести четвертое водоочистное сооружение на Телецком озере (три были введены в прошлом году). "Озеро уникальное, водоём уникальный, конечно, очень хочется, чтобы там все было с точки зрения экологии хорошо", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220812/granty-1809096753.html

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экономика, "дом.рф", михаил мишустин, олег хорохордин, алтайский край