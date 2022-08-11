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Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма - РИА Новости, 11.08.2022
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Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма
Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма - РИА Новости, 11.08.2022
Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма
Читатели британской газеты Express оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего захватить Крым. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:51
2022-08-11T21:56
политика
георгий мурадов
юрий гемпель
россия
украина
владимир зеленский
республика крым
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Express оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего захватить Крым."Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно", — считает john5678."Он дорого обходится Европе", — отметил Mr. Marmaduke."Главный клоун Киева решил высказаться", — сыронизировал bunter."Зеленский, конфликт с Россией закончится, когда Евросоюз сольет тебя и заключит соглашение с Москвой о поставках энергоносителей", — убежден Klingon warrior.Ранее президент Украины в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. При этом он затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Он также анонсировал проведение международного саммита по "деоккупации" региона.Как подчеркнул вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, идея отторжения полуострова от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в свою очередь отметил, что полуостров не по зубам украинским националистам, поскольку он надежно укреплен.
https://ria.ru/20220811/britaniya-1808936797.html
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политика, георгий мурадов, юрий гемпель, россия, украина, владимир зеленский, республика крым
Политика, Георгий Мурадов, Юрий Гемпель, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Республика Крым
19:51 11.08.2022 (обновлено: 21:56 11.08.2022)
 
Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма

Читатели Express поставили Зеленского на место после его заявления о захвате Крыма

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Express оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего захватить Крым.
"Если наше идиотское правительство поддержит его в этом, цены на энергоносители будут высокими в течение десятилетий", — посетовал Destiny84.
"Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно", — считает john5678.
"Он дорого обходится Европе", — отметил Mr. Marmaduke.
"Главный клоун Киева решил высказаться", — сыронизировал bunter.
"Зеленский, конфликт с Россией закончится, когда Евросоюз сольет тебя и заключит соглашение с Москвой о поставках энергоносителей", — убежден Klingon warrior.
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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Ранее президент Украины в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. При этом он затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Он также анонсировал проведение международного саммита по "деоккупации" региона.
Как подчеркнул вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, идея отторжения полуострова от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в свою очередь отметил, что полуостров не по зубам украинским националистам, поскольку он надежно укреплен.
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ПолитикаГеоргий МурадовЮрий ГемпельРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийРеспублика Крым
 
 
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