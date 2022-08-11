19:51 11.08.2022 (обновлено: 21:56 11.08.2022)
Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма
Читатели Express поставили Зеленского на место после его заявления о захвате Крыма
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Express оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего захватить Крым.
"Если наше идиотское правительство поддержит его в этом, цены на энергоносители будут высокими в течение десятилетий", — посетовал Destiny84.
"Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно", — считает john5678.
"Он дорого обходится Европе", — отметил Mr. Marmaduke.
"Главный клоун Киева решил высказаться", — сыронизировал bunter.
Ранее президент Украины в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. При этом он затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Он также анонсировал проведение международного саммита по "деоккупации" региона.
Как подчеркнул вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, идея отторжения полуострова от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в свою очередь отметил, что полуостров не по зубам украинским националистам, поскольку он надежно укреплен.