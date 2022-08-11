https://ria.ru/20220811/zelenskiy-1809006810.html

Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма

Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма - РИА Новости, 11.08.2022

Британцы осадили Зеленского после его заявления о захвате Крыма

Читатели британской газеты Express оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего захватить Крым. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:51

2022-08-11T19:51

2022-08-11T21:56

политика

георгий мурадов

юрий гемпель

россия

украина

владимир зеленский

республика крым

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Читатели британской газеты Express оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, пожелавшего захватить Крым."Зеленский — мошенник, за которого по счетам платит весь Запад. Он никогда не вернет деньги обратно", — считает john5678."Он дорого обходится Европе", — отметил Mr. Marmaduke."Главный клоун Киева решил высказаться", — сыронизировал bunter."Зеленский, конфликт с Россией закончится, когда Евросоюз сольет тебя и заключит соглашение с Москвой о поставках энергоносителей", — убежден Klingon warrior.Ранее президент Украины в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно "вернет" под свой контроль Крым. При этом он затруднился озвучить сроки "возвращения" полуострова. Он также анонсировал проведение международного саммита по "деоккупации" региона.Как подчеркнул вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, идея отторжения полуострова от России неуклонно ведет украинское государство к полному краху. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в свою очередь отметил, что полуостров не по зубам украинским националистам, поскольку он надежно укреплен.

https://ria.ru/20220811/britaniya-1808936797.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, георгий мурадов, юрий гемпель, россия, украина, владимир зеленский, республика крым