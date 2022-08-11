В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиУчастники церемонии закрытия XXX кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборгском замке
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости.В Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу" и назвали лучшие отечественные фильмы года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
На торжественной церемонии закрытия 30-го кинофестиваля "Окно в Европу", которая по традиции прошла в Выборгском замке, были вручены награды лауреатам премии, а зрителям показали завершающую киноленту — режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой "Время года зима" с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях.
"В этом году фестивалю исполняется 30 лет. Времена у нас разные, но хорошие и полезные традиции и привычки, в том числе, проводить фестивали, собираться вместе, поздравлять победителей, номинанто, надо сохранять. Хотелось бы вспомнить ещё две юбилейные даты: 90 лет Андрею Тарковскому и не случайно, что эмблемой фестиваля стал кадр из фильма "Андрей Рублёв", и 100 лет Станиславу Ростоцкому — человеку, который стоял у основания фестиваля и благодаря ему мы уже тридцать лет можем наслаждаться прекрасным кино. Девиз фестиваля "Российское кино — прогноз на завтра" оправдывается — из 11 картин игрового кино восемь – это дебюты. Хочу, чтобы он стал фестивалем дебютного кино, чтобы молодые режиссёры и мультипликаторы боролись за приз. Чтобы было окно не только в Европу, но и в большое кино", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приветствуя участников и гостей фестиваля.
Лучшей кинолентой в номинации игровое кино признан фильм "Экспресс" режиссера Руслана Братова. В конкурсе неигрового кино победил фильм "Огонь" режиссера Анны Яновской. В номинации анимационного кино лучшим фильмом стал "Мой друг тигр" режиссера Татьяны Киселевой, добавили в пресс-службе.