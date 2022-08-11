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В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы - РИА Новости, 11.08.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220811/vyborg-1808824917.html
В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы
В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы - РИА Новости, 11.08.2022
В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы
В Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу" и назвали лучшие отечественные фильмы года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:04
2022-08-11T12:04
ленинградская область
выборг
кино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости.В Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу" и назвали лучшие отечественные фильмы года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.На торжественной церемонии закрытия 30-го кинофестиваля "Окно в Европу", которая по традиции прошла в Выборгском замке, были вручены награды лауреатам премии, а зрителям показали завершающую киноленту — режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой "Время года зима" с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях."В этом году фестивалю исполняется 30 лет. Времена у нас разные, но хорошие и полезные традиции и привычки, в том числе, проводить фестивали, собираться вместе, поздравлять победителей, номинанто, надо сохранять. Хотелось бы вспомнить ещё две юбилейные даты: 90 лет Андрею Тарковскому и не случайно, что эмблемой фестиваля стал кадр из фильма "Андрей Рублёв", и 100 лет Станиславу Ростоцкому — человеку, который стоял у основания фестиваля и благодаря ему мы уже тридцать лет можем наслаждаться прекрасным кино. Девиз фестиваля "Российское кино — прогноз на завтра" оправдывается — из 11 картин игрового кино восемь – это дебюты. Хочу, чтобы он стал фестивалем дебютного кино, чтобы молодые режиссёры и мультипликаторы боролись за приз. Чтобы было окно не только в Европу, но и в большое кино", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приветствуя участников и гостей фестиваля.Лучшей кинолентой в номинации игровое кино признан фильм "Экспресс" режиссера Руслана Братова. В конкурсе неигрового кино победил фильм "Огонь" режиссера Анны Яновской. В номинации анимационного кино лучшим фильмом стал "Мой друг тигр" режиссера Татьяны Киселевой, добавили в пресс-службе.
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выборг, кино
Ленинградская область , Выборг, кино
12:04 11.08.2022
 

В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиУчастники церемонии закрытия XXX кинофестиваля "Окно в Европу" в Выборгском замке
Участники церемонии закрытия XXX кинофестиваля Окно в Европу в Выборгском замке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости.В Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу" и назвали лучшие отечественные фильмы года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
На торжественной церемонии закрытия 30-го кинофестиваля "Окно в Европу", которая по традиции прошла в Выборгском замке, были вручены награды лауреатам премии, а зрителям показали завершающую киноленту — режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой "Время года зима" с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях.
Празднование 95-летия Ленинградской области в Сосновом Бору - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:26Ленинградская область
Сосновый Бор стал центром празднования 95-летия Ленобласти
"В этом году фестивалю исполняется 30 лет. Времена у нас разные, но хорошие и полезные традиции и привычки, в том числе, проводить фестивали, собираться вместе, поздравлять победителей, номинанто, надо сохранять. Хотелось бы вспомнить ещё две юбилейные даты: 90 лет Андрею Тарковскому и не случайно, что эмблемой фестиваля стал кадр из фильма "Андрей Рублёв", и 100 лет Станиславу Ростоцкому — человеку, который стоял у основания фестиваля и благодаря ему мы уже тридцать лет можем наслаждаться прекрасным кино. Девиз фестиваля "Российское кино — прогноз на завтра" оправдывается — из 11 картин игрового кино восемь – это дебюты. Хочу, чтобы он стал фестивалем дебютного кино, чтобы молодые режиссёры и мультипликаторы боролись за приз. Чтобы было окно не только в Европу, но и в большое кино", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приветствуя участников и гостей фестиваля.
Лучшей кинолентой в номинации игровое кино признан фильм "Экспресс" режиссера Руслана Братова. В конкурсе неигрового кино победил фильм "Огонь" режиссера Анны Яновской. В номинации анимационного кино лучшим фильмом стал "Мой друг тигр" режиссера Татьяны Киселевой, добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьВыборгкино
 
 
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