https://ria.ru/20220811/vyborg-1808824917.html

В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы

В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы - РИА Новости, 11.08.2022

В Выборге выбрали лучшие отечественные фильмы

В Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу" и назвали лучшие отечественные фильмы года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:04

2022-08-11T12:04

2022-08-11T12:04

ленинградская область

выборг

кино

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости.В Выборге подвели итоги кинофестиваля "Окно в Европу" и назвали лучшие отечественные фильмы года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.На торжественной церемонии закрытия 30-го кинофестиваля "Окно в Европу", которая по традиции прошла в Выборгском замке, были вручены награды лауреатам премии, а зрителям показали завершающую киноленту — режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой "Время года зима" с Юлией Снигирь и Евгенией Добровольской в главных ролях."В этом году фестивалю исполняется 30 лет. Времена у нас разные, но хорошие и полезные традиции и привычки, в том числе, проводить фестивали, собираться вместе, поздравлять победителей, номинанто, надо сохранять. Хотелось бы вспомнить ещё две юбилейные даты: 90 лет Андрею Тарковскому и не случайно, что эмблемой фестиваля стал кадр из фильма "Андрей Рублёв", и 100 лет Станиславу Ростоцкому — человеку, который стоял у основания фестиваля и благодаря ему мы уже тридцать лет можем наслаждаться прекрасным кино. Девиз фестиваля "Российское кино — прогноз на завтра" оправдывается — из 11 картин игрового кино восемь – это дебюты. Хочу, чтобы он стал фестивалем дебютного кино, чтобы молодые режиссёры и мультипликаторы боролись за приз. Чтобы было окно не только в Европу, но и в большое кино", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приветствуя участников и гостей фестиваля.Лучшей кинолентой в номинации игровое кино признан фильм "Экспресс" режиссера Руслана Братова. В конкурсе неигрового кино победил фильм "Огонь" режиссера Анны Яновской. В номинации анимационного кино лучшим фильмом стал "Мой друг тигр" режиссера Татьяны Киселевой, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220808/lenoblast-1808018663.html

выборг

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

выборг, кино