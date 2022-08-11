Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 11.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/vizy-1808836811.html
В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам
В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 11.08.2022
В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам
В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:21
2022-08-11T12:21
в мире
россия
германия
латвия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc5ee0bb599808d963f9e05da8607841.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии,"Убеждены, что попытки в угоду политической конъюнктуре отгородиться от России новым железным занавесом, разрушив создаваемое на протяжении новейшей истории единое гуманитарное пространство Европы и осложнить тысячи межличностных связей не встретят поддержки у населения стран ЕС. Им впору призадуматься, стоит ли продолжать оказывать поддержку политикам, делающим шовинистические заявления, которые не могут не иметь последствий. За такие слова придется отвечать", - сказал Нечаев на брифинге.Он отметил, что инициативы, направленные на то, чтобы лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех россиян просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс и твердо отстаивает свои национальные интересы"."Инициаторов таких идей не смущает, что шенгенский визовый кодекс не предусматривает возможности введения тотального неизбирательного запрета на выдачу краткосрочных виз, что подтвердила пресс-секретарь ЕК. Более того, их, по-видимому, не волнует и то, что любая дискредитация при выдаче виз является грубейшим нарушением базовых правочеловеческих принципов, закрепленных в Хартии ЕС об основных правах", - добавил он.
https://ria.ru/20220811/shengen-1808796927.html
https://ria.ru/20220810/vizy-1808746992.html
россия
германия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_84629d4f83bd4e8c451d3a9188f08d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, латвия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Германия, Латвия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:21 11.08.2022
 
В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам

В МИД идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам назвали проявлением шовинизма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии,
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
10:14Туризм
Эксперт посоветовал россиянам быть готовыми к ограничениям по выдаче виз
"Убеждены, что попытки в угоду политической конъюнктуре отгородиться от России новым железным занавесом, разрушив создаваемое на протяжении новейшей истории единое гуманитарное пространство Европы и осложнить тысячи межличностных связей не встретят поддержки у населения стран ЕС. Им впору призадуматься, стоит ли продолжать оказывать поддержку политикам, делающим шовинистические заявления, которые не могут не иметь последствий. За такие слова придется отвечать", - сказал Нечаев на брифинге.
Он отметил, что инициативы, направленные на то, чтобы лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех россиян просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс и твердо отстаивает свои национальные интересы".
"Инициаторов таких идей не смущает, что шенгенский визовый кодекс не предусматривает возможности введения тотального неизбирательного запрета на выдачу краткосрочных виз, что подтвердила пресс-секретарь ЕК. Более того, их, по-видимому, не волнует и то, что любая дискредитация при выдаче виз является грубейшим нарушением базовых правочеловеческих принципов, закрепленных в Хартии ЕС об основных правах", - добавил он.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 22:42Туризм
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
 
В миреРоссияГерманияЛатвияЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала