https://ria.ru/20220811/vizy-1808836811.html

В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам

В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 11.08.2022

В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам

В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:21

2022-08-11T12:21

2022-08-11T12:21

в мире

россия

германия

латвия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc5ee0bb599808d963f9e05da8607841.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии,"Убеждены, что попытки в угоду политической конъюнктуре отгородиться от России новым железным занавесом, разрушив создаваемое на протяжении новейшей истории единое гуманитарное пространство Европы и осложнить тысячи межличностных связей не встретят поддержки у населения стран ЕС. Им впору призадуматься, стоит ли продолжать оказывать поддержку политикам, делающим шовинистические заявления, которые не могут не иметь последствий. За такие слова придется отвечать", - сказал Нечаев на брифинге.Он отметил, что инициативы, направленные на то, чтобы лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех россиян просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс и твердо отстаивает свои национальные интересы"."Инициаторов таких идей не смущает, что шенгенский визовый кодекс не предусматривает возможности введения тотального неизбирательного запрета на выдачу краткосрочных виз, что подтвердила пресс-секретарь ЕК. Более того, их, по-видимому, не волнует и то, что любая дискредитация при выдаче виз является грубейшим нарушением базовых правочеловеческих принципов, закрепленных в Хартии ЕС об основных правах", - добавил он.

https://ria.ru/20220811/shengen-1808796927.html

https://ria.ru/20220810/vizy-1808746992.html

россия

германия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, латвия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии