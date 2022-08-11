В МИД прокомментировали идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам
В МИД идеи запретить выдачу шенгенских виз россиянам назвали проявлением шовинизма
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В Москве считают проявлением шовинизма предложения запретить выдачу шенгенских виз всем гражданам России, такие заявления европейских политиков не останутся без последствий - "придется за них отвечать", заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии,
"Убеждены, что попытки в угоду политической конъюнктуре отгородиться от России новым железным занавесом, разрушив создаваемое на протяжении новейшей истории единое гуманитарное пространство Европы и осложнить тысячи межличностных связей не встретят поддержки у населения стран ЕС. Им впору призадуматься, стоит ли продолжать оказывать поддержку политикам, делающим шовинистические заявления, которые не могут не иметь последствий. За такие слова придется отвечать", - сказал Нечаев на брифинге.
Он отметил, что инициативы, направленные на то, чтобы лишить россиян возможности посещать ЕС, "демонстрируют вызванное бессильной злобой желание украинского режима и поддерживающего его русофобского лагеря в ЕС коллективно наказать всех россиян просто за то, что они являются гражданами страны, которая проводит независимый внешнеполитический курс и твердо отстаивает свои национальные интересы".
"Инициаторов таких идей не смущает, что шенгенский визовый кодекс не предусматривает возможности введения тотального неизбирательного запрета на выдачу краткосрочных виз, что подтвердила пресс-секретарь ЕК. Более того, их, по-видимому, не волнует и то, что любая дискредитация при выдаче виз является грубейшим нарушением базовых правочеловеческих принципов, закрепленных в Хартии ЕС об основных правах", - добавил он.