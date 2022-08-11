https://ria.ru/20220811/ukraina-1808824794.html
В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков
В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков - РИА Новости, 11.08.2022
В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков
Обучение украинских летчиков в США - "это уже вопрос времени", заявил министр обороны Украины Алексей Резников ходе интервью украинским СМИ. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:58
2022-08-11T11:58
2022-08-11T11:58
в мире
сша
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обучение украинских летчиков в США - "это уже вопрос времени", заявил министр обороны Украины Алексей Резников ходе интервью украинским СМИ."Есть политический результат, Конгресс (США) уже проголосовал финансирование в 100 миллионов долларов на подготовку наших летчиков, дальше - одобрение сенатом и президентом США. Это уже вопрос времени", - говорится в интервью Резникова "Украинской правде".Резников уточнил, что речь идет о месяцах. "Решение принято", - утверждает он.
https://ria.ru/20220727/ukraina-1805309129.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков
Министр обороны Украины Резников назвал обучение летчиков ВСУ в США вопросом времени