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В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков - РИА Новости, 11.08.2022
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В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков
В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков - РИА Новости, 11.08.2022
В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков
Обучение украинских летчиков в США - "это уже вопрос времени", заявил министр обороны Украины Алексей Резников ходе интервью украинским СМИ. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T11:58
2022-08-11T11:58
в мире
сша
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обучение украинских летчиков в США - "это уже вопрос времени", заявил министр обороны Украины Алексей Резников ходе интервью украинским СМИ."Есть политический результат, Конгресс (США) уже проголосовал финансирование в 100 миллионов долларов на подготовку наших летчиков, дальше - одобрение сенатом и президентом США. Это уже вопрос времени", - говорится в интервью Резникова "Украинской правде".Резников уточнил, что речь идет о месяцах. "Решение принято", - утверждает он.
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в мире, сша
В мире, США
11:58 11.08.2022
 
В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков

Министр обороны Украины Резников назвал обучение летчиков ВСУ в США вопросом времени

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обучение украинских летчиков в США - "это уже вопрос времени", заявил министр обороны Украины Алексей Резников ходе интервью украинским СМИ.
"Есть политический результат, Конгресс (США) уже проголосовал финансирование в 100 миллионов долларов на подготовку наших летчиков, дальше - одобрение сенатом и президентом США. Это уже вопрос времени", - говорится в интервью Резникова "Украинской правде".
Резников уточнил, что речь идет о месяцах. "Решение принято", - утверждает он.
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