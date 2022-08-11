https://ria.ru/20220811/ukraina-1808824794.html

В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков

В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков - РИА Новости, 11.08.2022

В Киеве оценили решение конгресса США о подготовке украинских летчиков

Обучение украинских летчиков в США - "это уже вопрос времени", заявил министр обороны Украины Алексей Резников ходе интервью украинским СМИ. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T11:58

2022-08-11T11:58

2022-08-11T11:58

в мире

сша

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Обучение украинских летчиков в США - "это уже вопрос времени", заявил министр обороны Украины Алексей Резников ходе интервью украинским СМИ."Есть политический результат, Конгресс (США) уже проголосовал финансирование в 100 миллионов долларов на подготовку наших летчиков, дальше - одобрение сенатом и президентом США. Это уже вопрос времени", - говорится в интервью Резникова "Украинской правде".Резников уточнил, что речь идет о месяцах. "Решение принято", - утверждает он.

https://ria.ru/20220727/ukraina-1805309129.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша