20:25 11.08.2022 (обновлено: 23:13 11.08.2022)
Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство
Anadolu: Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство, с таким поручением выступил глава МВД Сулейман Сойлу, пишет Anadolu.
"Миграционная служба МВД Турции с начала августа приступила к выдаче долгосрочного вида на жительство крымским татарам, признав за ними статус "соотечественников с тюркскими корнями". Ранее под этот статус подпадали турки-ахыска, уйгуры, этнические турки из Болгарии и Греции", — сообщило агентство.
Согласно действующему законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении восьми лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.
В соответствии с нормой получения гражданства Турции "в исключительном порядке", предусмотренной для категории лиц в статусе "соотечественников с тюркскими корнями", начиная с 2002 года гражданство Турции получили 101 995 турков-ахыска и 6 787 уйгуров.
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