https://ria.ru/20220811/turtsiya-1809014475.html

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство - РИА Новости, 11.08.2022

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство

Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство, с таким поручением выступил глава МВД Сулейман Сойлу, пишет Anadolu. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T20:25

2022-08-11T20:25

2022-08-11T23:13

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болгария

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АНКАРА, 11 авг — РИА Новости. Турция начала выдавать крымским татарам долгосрочный вид на жительство, с таким поручением выступил глава МВД Сулейман Сойлу, пишет Anadolu.Согласно действующему законодательству, долгосрочный вид на жительство в Турции могут получить лишь иностранцы, пребывающие в стране непрерывно на протяжении восьми лет. Отныне от крымских татар не будет требоваться выполнения этого условия.В соответствии с нормой получения гражданства Турции "в исключительном порядке", предусмотренной для категории лиц в статусе "соотечественников с тюркскими корнями", начиная с 2002 года гражданство Турции получили 101 995 турков-ахыска и 6 787 уйгуров.

https://ria.ru/20220522/ssha-1789945361.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, болгария