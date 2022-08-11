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Поставка турбины не соответствует контракту, заявило посольство России - РИА Новости, 11.08.2022
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Поставка турбины не соответствует контракту, заявило посольство России
Поставка турбины не соответствует контракту, заявило посольство России - РИА Новости, 11.08.2022
Поставка турбины не соответствует контракту, заявило посольство России
Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T12:07
2022-08-11T12:07
в мире
германия
россия
северный поток
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции, заявило российское посольство в Берлине."Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта. России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании (поставщика турбины)", - говорится в заявлении посольства."Пока Газпром не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты", - пояснили в диппредставительстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220808/sevpotok-1808111169.html
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в мире, германия, россия, северный поток
В мире, Германия, Россия, Северный поток
12:07 11.08.2022
 
Поставка турбины не соответствует контракту, заявило посольство России

Посольство России: поставка турбины в Германию не соответствует контракту

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции, заявило российское посольство в Берлине.
"Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта. России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании (поставщика турбины)", - говорится в заявлении посольства.
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8 августа, 17:12Сказано в эфире
"Ключевой вопрос". Эксперт о планах Siemens обслуживать "Северный поток"
"Пока Газпром не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты", - пояснили в диппредставительстве.
 
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