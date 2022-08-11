https://ria.ru/20220811/turbina-1808829506.html

Поставка турбины не соответствует контракту, заявило посольство России

Поставка турбины не соответствует контракту, заявило посольство России - РИА Новости, 11.08.2022

Поставка турбины не соответствует контракту, заявило посольство России

Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T12:07

2022-08-11T12:07

2022-08-11T12:07

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германия

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северный поток

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БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Поставка в Германию турбины для "Северного потока" не соответствует условиям контракта, России нужно подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется обслуживание, не подпадут под санкции, заявило российское посольство в Берлине."Что касается отремонтированной в Канаде и находящейся в настоящее время в Мюльхайме турбины, то ее поставка в Германию не соответствует условиям контракта. России нужно официальное подтверждение, что эта и другие турбины, которым требуется регламентное обслуживание и ремонт, не подпадут под санкции Евросоюза, Канады и Великобритании (поставщика турбины)", - говорится в заявлении посольства."Пока Газпром не получит такие документы, он не сможет ни принять эту турбину, ни отправить на ремонт другие агрегаты", - пояснили в диппредставительстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220808/sevpotok-1808111169.html

германия

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, россия, северный поток