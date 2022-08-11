Белорусскому оппозиционеру Тихановскому ужесточили режим заключения
Суд изменил режим заключения белорусскому оппозиционеру Тихановскому на тюремный
© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкВо время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского
© Sputnik / Тамара Беляева
Во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского. Архивное фото
МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, изменен режим содержания на тюремный, сообщили РИА Новости в Могилевском областном суде.
"Данный вопрос рассмотрен на судебном заседании, принято решение об изменении Тихановскому режима (содержания – ред.) на тюремный", - отметили в пресс-службе суда. Там уточнили, что соответствующее судебное заседание состоялось в суде Октябрьского района Могилева накануне. Решение вступило в силу, добавили в суде.
В свою очередь белорусские правозащитники заявили, что этапирование Тихановского из колонии в Могилеве в учреждение с тюремным режимом содержания начнется в ближайшее время. Они пояснили, что тюремный режим означает круглосуточное камерное содержание. Пресс-служба офиса Светланы Тихановской заявила, что супруга политика "отправляют из колонии в тюрьму на три года", причины решения ей неизвестны.
Согласно белорусскому законодательству, в тюрьмах содержатся осужденные к лишению свободы в виде заключения в тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение режима содержания в исправительных колониях особого режима. В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы. Осужденные к лишению свободы содержатся в тюрьмах в запираемых общих камерах. В необходимых случаях по постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора они могут содержаться в одиночных камерах. Прогулки осужденных, содержащихся в тюрьме, проводятся покамерно в дневное время на специально оборудованной на открытом воздухе части территории тюрьмы.
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Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский сейчас отбывает наказание в колонии в Могилеве.
Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Кроме Тихановского фигурантами дела являлись известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, Николай Статкевич, администратор признанного в стране экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, оператор YouTube-проекта Тихановского Артем Саков, модератор соцсетей проекта, россиянин Дмитрий Попов, а также блогер Владимир Цыганович. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет с отбыванием в колонии усиленного режима (в случае Статкевича – особого режима).
В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.