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Белорусскому оппозиционеру Тихановскому ужесточили режим заключения - РИА Новости, 11.08.2022
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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220811/tikhanovskiy-1808965560.html
Белорусскому оппозиционеру Тихановскому ужесточили режим заключения
Белорусскому оппозиционеру Тихановскому ужесточили режим заключения - РИА Новости, 11.08.2022
Белорусскому оппозиционеру Тихановскому ужесточили режим заключения
Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, изменен режим содержания на тюремный, сообщили РИА... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:25
2022-08-11T18:25
протесты в белоруссии
в мире
светлана тихановская
николай статкевич
игорь лосик
могилев
октябрьский район
гомель
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, изменен режим содержания на тюремный, сообщили РИА Новости в Могилевском областном суде."Данный вопрос рассмотрен на судебном заседании, принято решение об изменении Тихановскому режима (содержания – ред.) на тюремный", - отметили в пресс-службе суда. Там уточнили, что соответствующее судебное заседание состоялось в суде Октябрьского района Могилева накануне. Решение вступило в силу, добавили в суде.В свою очередь белорусские правозащитники заявили, что этапирование Тихановского из колонии в Могилеве в учреждение с тюремным режимом содержания начнется в ближайшее время. Они пояснили, что тюремный режим означает круглосуточное камерное содержание. Пресс-служба офиса Светланы Тихановской заявила, что супруга политика "отправляют из колонии в тюрьму на три года", причины решения ей неизвестны.Согласно белорусскому законодательству, в тюрьмах содержатся осужденные к лишению свободы в виде заключения в тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение режима содержания в исправительных колониях особого режима. В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы. Осужденные к лишению свободы содержатся в тюрьмах в запираемых общих камерах. В необходимых случаях по постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора они могут содержаться в одиночных камерах. Прогулки осужденных, содержащихся в тюрьме, проводятся покамерно в дневное время на специально оборудованной на открытом воздухе части территории тюрьмы.Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский сейчас отбывает наказание в колонии в Могилеве.Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Кроме Тихановского фигурантами дела являлись известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, Николай Статкевич, администратор признанного в стране экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, оператор YouTube-проекта Тихановского Артем Саков, модератор соцсетей проекта, россиянин Дмитрий Попов, а также блогер Владимир Цыганович. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет с отбыванием в колонии усиленного режима (в случае Статкевича – особого режима).В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://ria.ru/20220809/tikhanovskaya-1808378751.html
https://ria.ru/20220809/zapad-1808355832.html
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октябрьский район
гомель
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в мире, светлана тихановская, николай статкевич, игорь лосик, могилев, октябрьский район, гомель, сергей тихановский, белоруссия
Протесты в Белоруссии, В мире, Светлана Тихановская, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Могилев, Октябрьский район, Гомель, Сергей Тихановский, Белоруссия
18:25 11.08.2022
 
Белорусскому оппозиционеру Тихановскому ужесточили режим заключения

Суд изменил режим заключения белорусскому оппозиционеру Тихановскому на тюремный

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкВо время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского
Во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Sputnik / Тамара Беляева
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Во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского. Архивное фото
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МИНСК, 11 авг – РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому, супругу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, изменен режим содержания на тюремный, сообщили РИА Новости в Могилевском областном суде.
"Данный вопрос рассмотрен на судебном заседании, принято решение об изменении Тихановскому режима (содержания – ред.) на тюремный", - отметили в пресс-службе суда. Там уточнили, что соответствующее судебное заседание состоялось в суде Октябрьского района Могилева накануне. Решение вступило в силу, добавили в суде.
В свою очередь белорусские правозащитники заявили, что этапирование Тихановского из колонии в Могилеве в учреждение с тюремным режимом содержания начнется в ближайшее время. Они пояснили, что тюремный режим означает круглосуточное камерное содержание. Пресс-служба офиса Светланы Тихановской заявила, что супруга политика "отправляют из колонии в тюрьму на три года", причины решения ей неизвестны.
Согласно белорусскому законодательству, в тюрьмах содержатся осужденные к лишению свободы в виде заключения в тюрьме, а также осужденные, переведенные в тюрьму на срок до трех лет за нарушение режима содержания в исправительных колониях особого режима. В тюрьмах устанавливаются общий и строгий режимы. Осужденные к лишению свободы содержатся в тюрьмах в запираемых общих камерах. В необходимых случаях по постановлению начальника тюрьмы и с согласия прокурора они могут содержаться в одиночных камерах. Прогулки осужденных, содержащихся в тюрьме, проводятся покамерно в дневное время на специально оборудованной на открытом воздухе части территории тюрьмы.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 17:39
Тихановская объявила о создании переходного кабинета
Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский сейчас отбывает наказание в колонии в Могилеве.
Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Кроме Тихановского фигурантами дела являлись известный белорусский оппозиционер, баллотировавшийся на должность президента в 2010 году, Николай Статкевич, администратор признанного в стране экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, оператор YouTube-проекта Тихановского Артем Саков, модератор соцсетей проекта, россиянин Дмитрий Попов, а также блогер Владимир Цыганович. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет с отбыванием в колонии усиленного режима (в случае Статкевича – особого режима).
В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская является фигурантом уголовных дел, Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
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Протесты в БелоруссииВ миреСветлана ТихановскаяНиколай СтаткевичИгорь ЛосикМогилевОктябрьский районГомельСергей ТихановскийБелоруссия
 
 
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