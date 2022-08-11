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Житель Саратова получил 13,5 года колонии за убийство девушки вилкой
Житель Саратова получил 13,5 года колонии за убийство девушки вилкой - РИА Новости, 11.08.2022
Житель Саратова получил 13,5 года колонии за убийство девушки вилкой
Суд в Саратове приговорил местного жителя к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве сожительницы с помощью столовой вилки, сообщило региональное... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:51
2022-08-11T13:51
2022-08-11T13:53
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САРАТОВ, 11 авг - РИА Новости. Суд в Саратове приговорил местного жителя к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в убийстве сожительницы с помощью столовой вилки, сообщило региональное управление СК РФ.Следствие и суд установили, что убийство произошло в ночь на 22 марта в коммунальной квартире дома по улице Космодемьянской в Саратове. Пьяный 34-летний мужчина из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений" неоднократно ударил 45-летнюю сожительницу кулаками, а затем несколько раз нанес ей удары столовой вилкой, в том числе в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело в тот же день нашел сын и вызвал полицию."Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти потерпевшей стала тупая травма шеи. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.Суд признал фигуранта виновным по статье УК РФ "Убийство". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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происшествия, саратов, россия
Происшествия, Саратов, Россия
13:51 11.08.2022 (обновлено: 13:53 11.08.2022)
Житель Саратова получил 13,5 года колонии за убийство девушки вилкой
В Саратове мужчину осудили на 13,5 года колонии строгого режима за убийство девушки вилкой