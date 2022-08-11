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Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области
Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области
Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики ЛНР обнаружили около 10 мин,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:03
2022-08-11T18:03
2022-08-11T18:03
специальная военная операция на украине
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СЕЛО ИЗБИЦКОЕ (Харьковская обл.), 11 авг – РИА Новости. Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики ЛНР обнаружили около 10 мин, передает корреспондент РИА Новости.В частности, на выезде из села Избицкое в сторону села Варваровка на обочине дороги были обнаружили мины ПФМ-1 в количестве 8 штук. Их сложно заметить невооруженным глазом из-за дорожной пыли.Как передает корреспондент РИА Новости, разведчики подорвали одну из мин из пистолета ПМ.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия
Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области
Разведчики ЛНР обнаружили десять украинских мин на дорогах в Харьковской области