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Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220811/miny-1808961611.html
Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области
Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области - РИА Новости, 11.08.2022
Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области
Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики ЛНР обнаружили около 10 мин,... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T18:03
2022-08-11T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
россия
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СЕЛО ИЗБИЦКОЕ (Харьковская обл.), 11 авг – РИА Новости. Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики ЛНР обнаружили около 10 мин, передает корреспондент РИА Новости.В частности, на выезде из села Избицкое в сторону села Варваровка на обочине дороги были обнаружили мины ПФМ-1 в количестве 8 штук. Их сложно заметить невооруженным глазом из-за дорожной пыли.Как передает корреспондент РИА Новости, разведчики подорвали одну из мин из пистолета ПМ.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия
18:03 11.08.2022
 
Украинские военные заминировали дороги в Харьковской области

Разведчики ЛНР обнаружили десять украинских мин на дорогах в Харьковской области

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы проводят разминирование
Саперы проводят разминирование - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы проводят разминирование. Архивное фото
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СЕЛО ИЗБИЦКОЕ (Харьковская обл.), 11 авг – РИА Новости. Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики ЛНР обнаружили около 10 мин, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, на выезде из села Избицкое в сторону села Варваровка на обочине дороги были обнаружили мины ПФМ-1 в количестве 8 штук. Их сложно заметить невооруженным глазом из-за дорожной пыли.
Как передает корреспондент РИА Новости, разведчики подорвали одну из мин из пистолета ПМ.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области и организовали новую администрацию. Она создала четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаРоссия
 
 
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