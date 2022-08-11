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Минздрав ДНР сообщил о критической нехватке санитарного транспорта - РИА Новости, 11.08.2022
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Минздрав ДНР сообщил о критической нехватке санитарного транспорта
Минздрав ДНР сообщил о критической нехватке санитарного транспорта - РИА Новости, 11.08.2022
Минздрав ДНР сообщил о критической нехватке санитарного транспорта
Донецкая Народная Республика испытывает критическую нехватку санитарного транспорта, которая вызывает проблемы с доставкой анализов и лекарств, сообщил министр... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T17:46
2022-08-11T17:46
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Донецкая Народная Республика испытывает критическую нехватку санитарного транспорта, которая вызывает проблемы с доставкой анализов и лекарств, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев."Критическая ситуация стоит по санитарному автотранспорту, хозяйственному автотранспорту, потому что особенно на освобожденных территориях война забрала полностью весь транспорт, и зачастую в учреждении осталась одна "Нива", которую даже военные не забрали, потому что не забрали, не смогли. Эта проблема сейчас очень сильно стоит, потому что недоставки анализов, недоставки лекарств, логистика очень сильно затруднена. Если со скорой помощью, по крайней мере, на своей территории мы более-менее справляемся старым автопарком, то по санитарному транспорту колоссальный дефицит", - сказал он в ходе видеоконференции на площадке "Единой России" по вопросам лечения и реабилитации раненных военных.Со своей стороны министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что у республики сложилась достаточно большая потребность в автотранспорте, особенно на недавно освобожденных территориях, таких как Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременная. "Автотранспорт нам очень нужен, и он был на территории Украины также использован, пострадал в результате военных действий. Естественно, большая потребность в автотранспорте", - сказала она.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, здоровье - общество
В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Здоровье - Общество
17:46 11.08.2022
 
Минздрав ДНР сообщил о критической нехватке санитарного транспорта

Минздрав ДНР сообщил о критической нехватке транспорта для доставки анализов и лекарств

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке
Автомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на территории Центральной городской больницы №1 в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Донецкая Народная Республика испытывает критическую нехватку санитарного транспорта, которая вызывает проблемы с доставкой анализов и лекарств, сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
"Критическая ситуация стоит по санитарному автотранспорту, хозяйственному автотранспорту, потому что особенно на освобожденных территориях война забрала полностью весь транспорт, и зачастую в учреждении осталась одна "Нива", которую даже военные не забрали, потому что не забрали, не смогли. Эта проблема сейчас очень сильно стоит, потому что недоставки анализов, недоставки лекарств, логистика очень сильно затруднена. Если со скорой помощью, по крайней мере, на своей территории мы более-менее справляемся старым автопарком, то по санитарному транспорту колоссальный дефицит", - сказал он в ходе видеоконференции на площадке "Единой России" по вопросам лечения и реабилитации раненных военных.
Со своей стороны министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что у республики сложилась достаточно большая потребность в автотранспорте, особенно на недавно освобожденных территориях, таких как Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременная. "Автотранспорт нам очень нужен, и он был на территории Украины также использован, пострадал в результате военных действий. Естественно, большая потребность в автотранспорте", - сказала она.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРЗдоровье - Общество
 
 
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