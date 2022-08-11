https://ria.ru/20220811/italiya-1808802923.html

Экс-премьер Италии выступил против поставок оружия Киеву

Экс-премьер Италии выступил против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 11.08.2022

Экс-премьер Италии выступил против поставок оружия Киеву

Лидер общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался против поставок оружия Киеву и призвал... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T10:41

2022-08-11T10:41

2022-08-11T10:41

в мире

луиджи ди майо

марио драги

киев

италия

движение 5 звезд

евросоюз

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РИМ, 11 авг – РИА Новости. Лидер общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался против поставок оружия Киеву и призвал вернуться к поискам дипломатического решения украинского кризиса."Слова мир, переговоры, дипломатия исчезли из публичных дискуссий. Я спрашиваю себя: мы смирились с неотвратимостью войны? Когда Д5З выдвигало свои возражения, оно предупреждало именно об этом: война называется войной", - заявил известный политик в интервью, которое в четверг опубликовала католическая газета Avvenire.В этой связи Конте напомнил слова главного редактора этого издания Марко Таркуинио, сказавшего, что "все войны имеют причины, но только мир имеет смысл"."Я хотел бы, чтобы такую позицию убежденно разделяли многие. Политика, которая идет в ногу со временем, открыла бы сегодня дискуссию о необходимости прекращения гонки вооружений и не только на Украине", - подчеркнул экс-премьер.Конте в течение длительного времени от имени Д5З высказывался против участия ЕС в гонке вооружений в связи с украинским кризисом и против поставок все более тяжелых вооружений Киеву, поскольку это может привести к эскалации конфликта. В этой связи он неоднократно указывал, что его сторонники выступают против "военной помощи, которая не соответствует оборонительной логике" и может послужить для проведения контрнаступательных операций.Такая позиция Конте привела к расколу в Д5З, группа видных деятелей движения во главе с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо вышла из его рядов и образовала собственную политическую организацию. Однако 20 июля при голосовании в Сенате парламента по вопросу о доверии правительству Марио Драги ведущие партии правящей коалиции – "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" отказались принять участие в голосовании. В результате на следующий день Драги был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра Италии.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808086710.html

https://ria.ru/20220809/pomosch-1808318181.html

киев

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луиджи ди майо, марио драги, киев, италия, движение 5 звезд, евросоюз