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Почти 540 фандоматов установлено на территории Московской области
Почти 540 фандоматов установлено на территории Московской области - РИА Новости, 11.08.2022
Почти 540 фандоматов установлено на территории Московской области
Почти 540 фандоматов для сортировки мусора установлено на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:41
2022-08-11T13:41
2022-08-11T13:41
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Почти 540 фандоматов для сортировки мусора установлено на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы."Всего в настоящее время в Подмосковье установлено 537 фандоматов. И, как показала практика, от жителей поступают запросы устанавливать экопункты на улицах, в парках, в школах. Это позволит сформировать новую культуру по обращению с мусором", - приводятся в сообщении слова главы комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина.В ведомстве напомнили, что за сдачу вторсырья в фандомат можно получить специальные баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах, услуги. Так, например, теперь есть возможность обменять их на промо-код в сервисе каршеринга.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Мусор