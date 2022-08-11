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Почти 540 фандоматов установлено на территории Московской области - РИА Новости, 11.08.2022
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Новости Подмосковья
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Почти 540 фандоматов установлено на территории Московской области
Почти 540 фандоматов установлено на территории Московской области - РИА Новости, 11.08.2022
Почти 540 фандоматов установлено на территории Московской области
Почти 540 фандоматов для сортировки мусора установлено на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T13:41
2022-08-11T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
мусор
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Почти 540 фандоматов для сортировки мусора установлено на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы."Всего в настоящее время в Подмосковье установлено 537 фандоматов. И, как показала практика, от жителей поступают запросы устанавливать экопункты на улицах, в парках, в школах. Это позволит сформировать новую культуру по обращению с мусором", - приводятся в сообщении слова главы комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина.В ведомстве напомнили, что за сдачу вторсырья в фандомат можно получить специальные баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах, услуги. Так, например, теперь есть возможность обменять их на промо-код в сервисе каршеринга.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, мусор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума, Мусор
13:41 11.08.2022
 

Почти 540 фандоматов установлено на территории Московской области

© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки
Мужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Мужчина сдает алюминиевую банку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары, для дальнейшей переработки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Почти 540 фандоматов для сортировки мусора установлено на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
"Всего в настоящее время в Подмосковье установлено 537 фандоматов. И, как показала практика, от жителей поступают запросы устанавливать экопункты на улицах, в парках, в школах. Это позволит сформировать новую культуру по обращению с мусором", - приводятся в сообщении слова главы комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимира Шапкина.
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В ведомстве напомнили, что за сдачу вторсырья в фандомат можно получить специальные баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах, услуги. Так, например, теперь есть возможность обменять их на промо-код в сервисе каршеринга.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная думаМусор
 
 
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