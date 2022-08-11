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В Донецке запустили в работу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию - РИА Новости, 11.08.2022
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В Донецке запустили в работу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию
В Донецке запустили в работу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию - РИА Новости, 11.08.2022
В Донецке запустили в работу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию
Верхнекальмиусская фильтровальная станция в Донецкой Народной Республике запущена, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T16:59
2022-08-11T16:59
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Верхнекальмиусская фильтровальная станция в Донецкой Народной Республике запущена, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По информации государственного унитарного предприятия ДНР "Вода Донбасса", в 14.30 (совпадает с мск) произведен запуск Верхнекальмиусской фильтровальной станции", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Во вторник Кулемзин заявлял о приостановке работы фильтровальной станции из-за опасности, которой подвергаются люди на рабочих местах.На прошлой неделе представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов Донецка украинскими войсками. Позже министерство угля и энергетики ДНР заявило, что станцию подключили к электроснабжению.Станция обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая, министерство угля и энергетики днр
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Министерство угля и энергетики ДНР
16:59 11.08.2022
 
В Донецке запустили в работу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию

Мэр Донецка Кулемзин заявил о запуске Верхнекальмиусской фильтровальной станции

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМестные жители с ведрами и канистрами идут к месту подвоза питьевой воды в Донецке
Местные жители с ведрами и канистрами идут к месту подвоза питьевой воды в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Местные жители с ведрами и канистрами идут к месту подвоза питьевой воды в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Верхнекальмиусская фильтровальная станция в Донецкой Народной Республике запущена, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По информации государственного унитарного предприятия ДНР "Вода Донбасса", в 14.30 (совпадает с мск) произведен запуск Верхнекальмиусской фильтровальной станции", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Во вторник Кулемзин заявлял о приостановке работы фильтровальной станции из-за опасности, которой подвергаются люди на рабочих местах.
На прошлой неделе представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов Донецка украинскими войсками. Позже министерство угля и энергетики ДНР заявило, что станцию подключили к электроснабжению.
Станция обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки.
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