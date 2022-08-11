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В Донецке запустили в работу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию

В Донецке запустили в работу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию - РИА Новости, 11.08.2022

В Донецке запустили в работу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию

Верхнекальмиусская фильтровальная станция в Донецкой Народной Республике запущена, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T16:59

2022-08-11T16:59

2022-08-11T16:59

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

ясиноватая

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Верхнекальмиусская фильтровальная станция в Донецкой Народной Республике запущена, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."По информации государственного унитарного предприятия ДНР "Вода Донбасса", в 14.30 (совпадает с мск) произведен запуск Верхнекальмиусской фильтровальной станции", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Во вторник Кулемзин заявлял о приостановке работы фильтровальной станции из-за опасности, которой подвергаются люди на рабочих местах.На прошлой неделе представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция обесточена из-за обстрелов Донецка украинскими войсками. Позже министерство угля и энергетики ДНР заявило, что станцию подключили к электроснабжению.Станция обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки.

https://ria.ru/20220727/obstrely-1805429520.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, ясиноватая, министерство угля и энергетики днр