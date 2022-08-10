https://ria.ru/20220810/zerno-1808634257.html

Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна

Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна - РИА Новости, 10.08.2022

Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна

Более 90% сельхозпредприятий Липецкой области присоединились к федеральной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки от поля до... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T15:43

2022-08-10T15:43

2022-08-10T15:43

липецкая область

елецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Более 90% сельхозпредприятий Липецкой области присоединились к федеральной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки от поля до конечного потребителя, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что на сегодняшний день в системе прослеживаемости зерна зарегистрированы 435 из 465 агропредприятий региона. Теперь все они смогут эффективно выстраивать работу на рынке зерна, контролировать качество сырья и произведенной из него продукции, создать учет объемов партий зерна, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность, получать данные государственного мониторинга о потребительских свойствах зерна, которые необходимы для дальнейшей реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках."Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно, поддерживая высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства, постоянно повышать качество производимых продуктов питания. На решение этой задачи и направлена наша работа в сфере АПК", – подчеркнул глава региона.Он также отметил, что на сегодняшний день хлеборобы Липецкой области обмолотили 67% площадей под озимой пшеницей и получили более 1,3 миллиона тонн зерна. Урожайность превышает прошлогоднюю почти на 43% и составляет 55,5 центнера на гектар. Больше всего с одного гектара собирают аграрии Елецкого района – в среднем по 62,6 центнера.

https://ria.ru/20220803/elevatory-1807019501.html

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

елецкий район, игорь артамонов