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Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна - РИА Новости, 10.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220810/zerno-1808634257.html
Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна
Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна - РИА Новости, 10.08.2022
Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна
Более 90% сельхозпредприятий Липецкой области присоединились к федеральной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки от поля до... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T15:43
2022-08-10T15:43
липецкая область
елецкий район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Более 90% сельхозпредприятий Липецкой области присоединились к федеральной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки от поля до конечного потребителя, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что на сегодняшний день в системе прослеживаемости зерна зарегистрированы 435 из 465 агропредприятий региона. Теперь все они смогут эффективно выстраивать работу на рынке зерна, контролировать качество сырья и произведенной из него продукции, создать учет объемов партий зерна, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность, получать данные государственного мониторинга о потребительских свойствах зерна, которые необходимы для дальнейшей реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках."Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно, поддерживая высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства, постоянно повышать качество производимых продуктов питания. На решение этой задачи и направлена наша работа в сфере АПК", – подчеркнул глава региона.Он также отметил, что на сегодняшний день хлеборобы Липецкой области обмолотили 67% площадей под озимой пшеницей и получили более 1,3 миллиона тонн зерна. Урожайность превышает прошлогоднюю почти на 43% и составляет 55,5 центнера на гектар. Больше всего с одного гектара собирают аграрии Елецкого района – в среднем по 62,6 центнера.
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елецкий район, игорь артамонов
15:43 10.08.2022
 

Почти все липецкие предприятия вошли в систему прослеживаемости зерна

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 10 авг – РИА Новости. Более 90% сельхозпредприятий Липецкой области присоединились к федеральной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки от поля до конечного потребителя, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на сегодняшний день в системе прослеживаемости зерна зарегистрированы 435 из 465 агропредприятий региона. Теперь все они смогут эффективно выстраивать работу на рынке зерна, контролировать качество сырья и произведенной из него продукции, создать учет объемов партий зерна, осуществлять анализ и обработку представленных сведений и контролировать их достоверность, получать данные государственного мониторинга о потребительских свойствах зерна, которые необходимы для дальнейшей реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 17:23Липецкая область
В Липецкой области открылись новые элеваторы
"Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно, поддерживая высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства, постоянно повышать качество производимых продуктов питания. На решение этой задачи и направлена наша работа в сфере АПК", – подчеркнул глава региона.
Он также отметил, что на сегодняшний день хлеборобы Липецкой области обмолотили 67% площадей под озимой пшеницей и получили более 1,3 миллиона тонн зерна. Урожайность превышает прошлогоднюю почти на 43% и составляет 55,5 центнера на гектар. Больше всего с одного гектара собирают аграрии Елецкого района – в среднем по 62,6 центнера.
 
Липецкая областьЕлецкий районИгорь Артамонов
 
 
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