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В Совфеде раскритиковали инициативу лишить россиян шенгенских виз
В Совфеде раскритиковали инициативу лишить россиян шенгенских виз - РИА Новости, 10.08.2022
В Совфеде раскритиковали инициативу лишить россиян шенгенских виз
Предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза, заявил... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T17:47
2022-08-10T17:47
2022-08-10T18:05
туризм
константин косачев
евросоюз
новости - туризм
германия
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета."Другими словами, на наших глазах снова происходит подмена понятий (так это было в случае с военнопленными и наемниками, с суверенитетом и вмешательством во внутренние дела, с территориальной целостностью и правом народов на самоопределение)", - подчеркнул вице-спикер.По словам Косачева, речь идет о незаконных односторонних ограничительных мерах недружественных государств."И очередная европейская инициатива запретить выдачу шенгенских виз - прекрасный повод еще раз осознать эту самую незаконность, балансирующую на грани с произволом в сфере прав человека", - заявил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин косачев, евросоюз, новости - туризм, германия
17:47 10.08.2022 (обновлено: 18:05 10.08.2022)
В Совфеде раскритиковали инициативу лишить россиян шенгенских виз
Сенатор Косачев: предложение лишить россиян шенгенских виз противоречит правовым актам ЕС
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости.
Предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза, заявил
вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Правительство ФРГ
ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС
о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета.
"Инициатива лишить всех граждан России права на получение визы противоречит нормативным актам Европейского союза, международным обязательствам ЕС в сфере прав человека, а также представляет собой не что иное, как дискриминацию по признаку принадлежности к национальности", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
"Другими словами, на наших глазах снова происходит подмена понятий (так это было в случае с военнопленными и наемниками, с суверенитетом и вмешательством во внутренние дела, с территориальной целостностью и правом народов на самоопределение)", - подчеркнул вице-спикер.
По словам Косачева, речь идет о незаконных односторонних ограничительных мерах недружественных государств.
"И очередная европейская инициатива запретить выдачу шенгенских виз - прекрасный повод еще раз осознать эту самую незаконность, балансирующую на грани с произволом в сфере прав человека", - заявил он.