https://ria.ru/20220810/vizy-1808683447.html

В Совфеде раскритиковали инициативу лишить россиян шенгенских виз

В Совфеде раскритиковали инициативу лишить россиян шенгенских виз - РИА Новости, 10.08.2022

В Совфеде раскритиковали инициативу лишить россиян шенгенских виз

Предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза, заявил... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T17:47

2022-08-10T17:47

2022-08-10T18:05

туризм

константин косачев

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новости - туризм

германия

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Предложение лишить россиян права на получение шенгенских виз противоречит обязательствам ЕС в сфере прав человека и нормативным актам самого союза, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Правительство ФРГ ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета."Другими словами, на наших глазах снова происходит подмена понятий (так это было в случае с военнопленными и наемниками, с суверенитетом и вмешательством во внутренние дела, с территориальной целостностью и правом народов на самоопределение)", - подчеркнул вице-спикер.По словам Косачева, речь идет о незаконных односторонних ограничительных мерах недружественных государств."И очередная европейская инициатива запретить выдачу шенгенских виз - прекрасный повод еще раз осознать эту самую незаконность, балансирующую на грани с произволом в сфере прав человека", - заявил он.

https://ria.ru/20220810/sanktsii-1808583516.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

константин косачев, евросоюз, новости - туризм, германия