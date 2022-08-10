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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду вырос до 60,67 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду вырос до 60,67 рубля - РИА Новости, 10.08.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в среду вырос до 60,67 рубля

Валюта РФ упала в среду: доллар поднялся до 60,67 рубля, евро – до 62,75 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:18

2022-08-10T19:18

2022-08-10T19:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Валюта РФ упала в среду: доллар поднялся до 60,67 рубля, евро – до 62,75 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 52 копейки, до 60,67 рубля, евро вырос на 1,11 рубля, до 62,75 рубля.

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2022

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экономика, россия, валюта, доллар, рубль, евро, московская биржа