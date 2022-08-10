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Воробьев: почти 600 врачей получили бесплатные участки с начала года - РИА Новости, 10.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220810/uchastki-1808574803.html
Воробьев: почти 600 врачей получили бесплатные участки с начала года
Воробьев: почти 600 врачей получили бесплатные участки с начала года - РИА Новости, 10.08.2022
Воробьев: почти 600 врачей получили бесплатные участки с начала года
Почти 600 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки с начала года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:04
2022-08-10T14:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
коломна
щелково
общество
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Почти 600 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки с начала года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Программа "Земля врачам" действует в 31 муниципалитете и призвана закрепить врачей дефицитных специальностей на территориях с нехваткой медицинских кадров."Главное – поддерживать и заботиться о медиках, чтобы им в Подмосковье было комфортно жить и работать. Для этого у нас есть компенсация аренды жилья, покупка своего по соципотеке, земля для медиков. С начала этого года в 31 городском округе по программе "Земля врачам" выдали свыше 580 земельных участков площадью от 8 до 15 соток", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Он добавил, что наибольшее количество участков выдано в Домодедово, Коломне, Щёлково, Богородском и Сергиевом Посаде."До конца года тысяча медиков получат землю. А всего с июля прошлого года мы передали участки почти 870 медицинским специалистам", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220628/vrachi-1798771940.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, коломна, щелково, общество
14:04 10.08.2022
 

Воробьев: почти 600 врачей получили бесплатные участки с начала года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Почти 600 врачей в Московской области получили бесплатные земельные участки с начала года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.
Программа "Земля врачам" действует в 31 муниципалитете и призвана закрепить врачей дефицитных специальностей на территориях с нехваткой медицинских кадров.
"Главное – поддерживать и заботиться о медиках, чтобы им в Подмосковье было комфортно жить и работать. Для этого у нас есть компенсация аренды жилья, покупка своего по соципотеке, земля для медиков. С начала этого года в 31 городском округе по программе "Земля врачам" выдали свыше 580 земельных участков площадью от 8 до 15 соток", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Он добавил, что наибольшее количество участков выдано в Домодедово, Коломне, Щёлково, Богородском и Сергиевом Посаде.
"До конца года тысяча медиков получат землю. А всего с июля прошлого года мы передали участки почти 870 медицинским специалистам", - добавил губернатор.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКоломнаЩелковоОбщество
 
 
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