https://ria.ru/20220810/tayvan-1808482343.html

СМИ сообщили о ситуации на "срединной линии" Тайваньского пролива

СМИ сообщили о ситуации на "срединной линии" Тайваньского пролива - РИА Новости, 10.08.2022

СМИ сообщили о ситуации на "срединной линии" Тайваньского пролива

Порядка 20 кораблей ВМС Китая и Тайваня остаются около так называемой "срединной линии" в Тайваньском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:03

2022-08-10T08:03

2022-08-10T08:03

в мире

тайвань

китай

сша

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

нэнси пелоси

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Порядка 20 кораблей ВМС Китая и Тайваня остаются около так называемой "срединной линии" в Тайваньском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.По данным источника, несколько китайских кораблей в среду утром продолжили проводить учения около восточного побережья Тайваня.Ранее Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщила, что ВВС и ВМС армии Китая во вторник в ходе продолжающихся военных учений вокруг Тайваня провели маневры по отработке совместных возможностей блокирования и контроля в сложных электромагнитных условиях.НОАК в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.Официальный Пекин не сообщает, когда все маневры вокруг острова завершатся, при этом китайская государственная газета Global Times со ссылкой на аналитиков 8 августа сообщила, что военные учения НОАК у Тайваня станут рутиной и не прекратятся, пока остров и материковый Китай не воссоединятся.

https://ria.ru/20220810/tayvan-1808478988.html

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