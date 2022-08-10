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В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 10.08.2022
В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:00
2022-08-10T18:00
2022-08-10T18:00
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались 4 500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецк (днр), в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за украинских обстрелов