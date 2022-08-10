https://ria.ru/20220810/svet-1808688748.html

В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 10.08.2022

В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

Более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T18:00

2022-08-10T18:00

2022-08-10T18:00

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796483870_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_54200ed426129ada119fcd033c980f4b.jpg

ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались 4 500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808629335.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк (днр), в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика