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В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 10.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220810/svet-1808688748.html
В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов - РИА Новости, 10.08.2022
В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов
Более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T18:00
2022-08-10T18:00
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались 4 500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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донецк (днр)
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донецк (днр), в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
18:00 10.08.2022
 
В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за обстрелов

В Донецке более четырех тысяч абонентов остались без света из-за украинских обстрелов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Более четырех тысяч абонентов остались без электричества в Кировском районе Донецка из-за обстрелов украинских войск, сообщил в среду штаб обороны Донецкой Народной республики.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка без энергоснабжения остались 4 500 бытовых абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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