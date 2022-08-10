https://ria.ru/20220810/prigovor-1808713585.html
В Туле осудили мужчину, из ревности положившего взрывчатку соседке в карман
В Туле осудили мужчину, из ревности положившего взрывчатку соседке в карман - РИА Новости, 10.08.2022
В Туле осудили мужчину, из ревности положившего взрывчатку соседке в карман
Житель Тульской области приговорен к девяти с половиной годам колонии за то, что из ревности положил соседке в карман самодельное взрывное устройство, и женщина РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:30
2022-08-10T19:30
2022-08-10T19:30
происшествия
тульская область
тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости. Житель Тульской области приговорен к девяти с половиной годам колонии за то, что из ревности положил соседке в карман самодельное взрывное устройство, и женщина лишилась пальцев, сообщает прокуратура региона."Установлено, что вечером 26 сентября 2021 года 44-летний житель Ленинского района, приревновав соседку… находясь в гостях у нее дома, подложил в карман куртки женщины изготовленное им ранее взрывное устройство. Услышав крики 35-летней потерпевшей, в руке которой взорвалось устройство, злоумышленник отвез женщину в больницу, где ей была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.В результате произошедшего соседка получила травму левой кисти с утратой двух пальцев, множественными переломами костей и фаланг пальцев, уточняет прокуратура."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220601/pokhischenie-1792349169.html
https://ria.ru/20220628/ubiystvo-1797690843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тульская область, тула
В Туле осудили мужчину, из ревности положившего взрывчатку соседке в карман
В Туле ревнивый мужчина, положивший в карман соседке взрывчатку, получил 9,5 года колонии
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 авг - РИА Новости.
Житель Тульской области приговорен к девяти с половиной годам колонии за то, что из ревности положил соседке в карман самодельное взрывное устройство, и женщина лишилась пальцев, сообщает
прокуратура региона.
"Установлено, что вечером 26 сентября 2021 года 44-летний житель Ленинского района, приревновав соседку… находясь в гостях у нее дома, подложил в карман куртки женщины изготовленное им ранее взрывное устройство. Услышав крики 35-летней потерпевшей, в руке которой взорвалось устройство, злоумышленник отвез женщину в больницу, где ей была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В результате произошедшего соседка получила травму левой кисти с утратой двух пальцев, множественными переломами костей и фаланг пальцев, уточняет прокуратура.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.