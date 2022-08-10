https://ria.ru/20220810/pelosi-1808651757.html

Пелоси проведет первую пресс-конференцию после поездки на Тайвань

Пелоси проведет первую пресс-конференцию после поездки на Тайвань - РИА Новости, 10.08.2022

Пелоси проведет первую пресс-конференцию после поездки на Тайвань

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проведет в Вашингтоне первую большую пресс-конференцию после возвращения из азиатского турне, в рамках которого она... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:24

2022-08-10T16:24

2022-08-10T16:24

в мире

си цзиньпин

пекин

сша

чжан цзюнь

тайвань

визит пелоси на тайвань

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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проведет в Вашингтоне первую большую пресс-конференцию после возвращения из азиатского турне, в рамках которого она посетила Тайвань.Общение с прессой намечено на 19:30 мск, в Пекине в это время будет 00:30 четверга. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире. Накануне Пелоси ответила на несколько вопросов журналистов в телеинтервью, заявив, что ее визит не означал смену политики США в отношении Китая, но Пекину при этом нельзя позволить изолировать Тайвань.Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.

https://ria.ru/20220810/tayvan-1808561274.html

https://ria.ru/20220810/ssha-1808575480.html

пекин

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в мире, си цзиньпин, пекин, сша, чжан цзюнь, тайвань, визит пелоси на тайвань