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Пелоси проведет первую пресс-конференцию после поездки на Тайвань - РИА Новости, 10.08.2022
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Пелоси проведет первую пресс-конференцию после поездки на Тайвань
Пелоси проведет первую пресс-конференцию после поездки на Тайвань - РИА Новости, 10.08.2022
Пелоси проведет первую пресс-конференцию после поездки на Тайвань
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проведет в Вашингтоне первую большую пресс-конференцию после возвращения из азиатского турне, в рамках которого она... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:24
2022-08-10T16:24
в мире
си цзиньпин
пекин
сша
чжан цзюнь
тайвань
визит пелоси на тайвань
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проведет в Вашингтоне первую большую пресс-конференцию после возвращения из азиатского турне, в рамках которого она посетила Тайвань.Общение с прессой намечено на 19:30 мск, в Пекине в это время будет 00:30 четверга. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире. Накануне Пелоси ответила на несколько вопросов журналистов в телеинтервью, заявив, что ее визит не означал смену политики США в отношении Китая, но Пекину при этом нельзя позволить изолировать Тайвань.Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.
https://ria.ru/20220810/tayvan-1808561274.html
https://ria.ru/20220810/ssha-1808575480.html
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в мире, си цзиньпин, пекин, сша, чжан цзюнь, тайвань, визит пелоси на тайвань
16:24 10.08.2022
 
Пелоси проведет первую пресс-конференцию после поездки на Тайвань

Пелоси проведет первую большую пресс-конференцию после возвращения из азиатского турне

© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign AffairsНэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Нэнси Пелоси в аэропорту Тайбэя, Тайвань. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проведет в Вашингтоне первую большую пресс-конференцию после возвращения из азиатского турне, в рамках которого она посетила Тайвань.
Общение с прессой намечено на 19:30 мск, в Пекине в это время будет 00:30 четверга. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире. Накануне Пелоси ответила на несколько вопросов журналистов в телеинтервью, заявив, что ее визит не означал смену политики США в отношении Китая, но Пекину при этом нельзя позволить изолировать Тайвань.
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:24
Минобороны Китая призвало тайваньские власти сделать "правильный выбор"
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая", и вопрос территориальной целостности является "красной линией".
Глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг ранее заявил РИА Новости, что визит Пелоси повлечет значительный ответ Пекина, а ответственность за ситуацию лежит на США. Китай сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, но не исключает военных мер, чтобы пресечь сепаратистские настроения, добавил он.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступает во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
14:06
Тайваньский политик уверена, что США планируют войну против Китая
 
В миреСи ЦзиньпинПекинСШАЧжан ЦзюньТайваньВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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