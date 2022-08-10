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Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе - РИА Новости, 10.08.2022
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Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе
Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе - РИА Новости, 10.08.2022
Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и осквернения мемориалов в Вернойхене в ФРГ и польском... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T19:31
2022-08-10T19:31
в мире
александр бастрыкин
россия
германия
европа
владимир путин
мид германии
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и осквернения мемориалов в Вернойхене в ФРГ и польском Мальборке, сообщается в Telegram-канале ведомства.Накануне сообщалось, что памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши. Кроме того, российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства осквернения воинского мемориала в городе Вернойхен ФРГ", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющимся сведениям, мемориал осквернил сторонник неонацистских убеждений, чьи действия попали на видео и были опубликованы в интернете.Также Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после сноса памятника в польском городе Мальборк и осквернения братской могилы советских солдат в Эстонии."Эти противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавляется в сообщении.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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в мире, александр бастрыкин, россия, германия, европа, владимир путин, мид германии, следственный комитет россии (ск рф)
19:31 10.08.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса мемориалов в Вернойхене и Мальборке

Cнос памятника в польском городе Мальборк
Cнос памятника в польском городе Мальборк
Cнос памятника в польском городе Мальборк. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и осквернения мемориалов в Вернойхене в ФРГ и польском Мальборке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Накануне сообщалось, что памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши. Кроме того, российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург.
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"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства осквернения воинского мемориала в городе Вернойхен ФРГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по имеющимся сведениям, мемориал осквернил сторонник неонацистских убеждений, чьи действия попали на видео и были опубликованы в интернете.
Также Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после сноса памятника в польском городе Мальборк и осквернения братской могилы советских солдат в Эстонии.
"Эти противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавляется в сообщении.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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В миреАлександр БастрыкинРоссияГерманияЕвропаВладимир ПутинМИД ГерманииСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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