Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса мемориалов в Вернойхене и Мальборке
Cнос памятника в польском городе Мальборк
Cнос памятника в польском городе Мальборк. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и осквернения мемориалов в Вернойхене в ФРГ и польском Мальборке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Накануне сообщалось, что памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши. Кроме того, российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства осквернения воинского мемориала в городе Вернойхен ФРГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по имеющимся сведениям, мемориал осквернил сторонник неонацистских убеждений, чьи действия попали на видео и были опубликованы в интернете.
Также Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после сноса памятника в польском городе Мальборк и осквернения братской могилы советских солдат в Эстонии.
"Эти противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавляется в сообщении.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.