https://ria.ru/20220810/pamyatnik-1808718414.html

Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе

Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе - РИА Новости, 10.08.2022

Бастрыкин поручил расследовать снос советских памятников в Европе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и осквернения мемориалов в Вернойхене в ФРГ и польском... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:31

2022-08-10T19:31

2022-08-10T19:31

в мире

александр бастрыкин

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мид германии

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и осквернения мемориалов в Вернойхене в ФРГ и польском Мальборке, сообщается в Telegram-канале ведомства.Накануне сообщалось, что памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши. Кроме того, российское посольство в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии после появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург."Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать обстоятельства осквернения воинского мемориала в городе Вернойхен ФРГ", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по имеющимся сведениям, мемориал осквернил сторонник неонацистских убеждений, чьи действия попали на видео и были опубликованы в интернете.Также Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела после сноса памятника в польском городе Мальборк и осквернения братской могилы советских солдат в Эстонии."Эти противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавляется в сообщении.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20220809/pamyatnik-1808358155.html

https://ria.ru/20220808/pamyatnik-1807947067.html

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в мире, александр бастрыкин, россия, германия, европа, владимир путин, мид германии, следственный комитет россии (ск рф)