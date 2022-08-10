https://ria.ru/20220810/oproverzhenie-1808752325.html

Иран опроверг обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео

Иран опроверг обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео - РИА Новости, 10.08.2022

Иран опроверг обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео

Иран назвал обвинения США в том, что член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T23:51

2022-08-10T23:51

2022-08-10T23:53

в мире

джон болтон

майк помпео

джейк салливан

иран

сша

корпус стражей исламской революции

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Иран назвал обвинения США в том, что член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, смешными и необоснованными, предостерег от любых действий против иранских граждан, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД Ирана Насера Канаани. В среду американский минюст заочно обвинил гражданина Ирана и члена Корпуса стражей исламской революции 45-летнего Шахрама Пурсафи в том, что начиная с октября 2021 года он пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. По данным минюста, за устранение Болтона обвиняемый предлагал 250 тысяч долларов, а затем согласился увеличить сумму до 300 тысяч.Позднее издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что еще одной целью покушения был Майк Помпео - уже бывший глава государственного департамента США."Иран решительно предостерегает от любых действий против иранских граждан под предлогом этих смешных и необоснованных обвинений", - приводит агентство слова Канаани.Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов возложить на Иран "тяжелые последствия", если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе отставных должностных лиц.

https://ria.ru/20220810/ugroza-1808731370.html

иран

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон болтон, майк помпео, джейк салливан, иран, сша, корпус стражей исламской революции