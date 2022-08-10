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Иран опроверг обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео - РИА Новости, 10.08.2022
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Иран опроверг обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео
Иран опроверг обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео - РИА Новости, 10.08.2022
Иран опроверг обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео
Иран назвал обвинения США в том, что член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T23:51
2022-08-10T23:53
в мире
джон болтон
майк помпео
джейк салливан
иран
сша
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Иран назвал обвинения США в том, что член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, смешными и необоснованными, предостерег от любых действий против иранских граждан, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД Ирана Насера Канаани. В среду американский минюст заочно обвинил гражданина Ирана и члена Корпуса стражей исламской революции 45-летнего Шахрама Пурсафи в том, что начиная с октября 2021 года он пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. По данным минюста, за устранение Болтона обвиняемый предлагал 250 тысяч долларов, а затем согласился увеличить сумму до 300 тысяч.Позднее издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что еще одной целью покушения был Майк Помпео - уже бывший глава государственного департамента США."Иран решительно предостерегает от любых действий против иранских граждан под предлогом этих смешных и необоснованных обвинений", - приводит агентство слова Канаани.Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов возложить на Иран "тяжелые последствия", если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе отставных должностных лиц.
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в мире, джон болтон, майк помпео, джейк салливан, иран, сша, корпус стражей исламской революции
23:51 10.08.2022 (обновлено: 23:53 10.08.2022)
 
Иран опроверг обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео

Рейтер: Иран назвал обвинения США в подготовке покушения на Болтона и Помпео смешными

© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Иран назвал обвинения США в том, что член Корпуса стражей исламской революции (КСИР) якобы пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, смешными и необоснованными, предостерег от любых действий против иранских граждан, пишет агентство Рейтер со ссылкой на представителя МИД Ирана Насера Канаани.
В среду американский минюст заочно обвинил гражданина Ирана и члена Корпуса стражей исламской революции 45-летнего Шахрама Пурсафи в том, что начиная с октября 2021 года он пытался организовать убийство бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона. По данным минюста, за устранение Болтона обвиняемый предлагал 250 тысяч долларов, а затем согласился увеличить сумму до 300 тысяч.
Позднее издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что еще одной целью покушения был Майк Помпео - уже бывший глава государственного департамента США.
"Иран решительно предостерегает от любых действий против иранских граждан под предлогом этих смешных и необоснованных обвинений", - приводит агентство слова Канаани.
Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов возложить на Иран "тяжелые последствия", если тот попытается посягнуть на жизни американских граждан, в том числе отставных должностных лиц.
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 20:33
США пригрозили Ирану "тяжелыми последствиями"
 
В миреДжон БолтонМайк ПомпеоДжейк СалливанИранСШАКорпус стражей исламской революции
 
 
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