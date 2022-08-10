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При обстреле со стороны ВСУ пострадало здание администрации Зайцево
При обстреле со стороны ВСУ пострадало здание администрации Зайцево - РИА Новости, 10.08.2022
При обстреле со стороны ВСУ пострадало здание администрации Зайцево
Здание администрации поселка Зайцево в Донецкой Народной республике получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:21
2022-08-10T14:21
2022-08-10T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
иван приходько
зайцево
горловка
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Здание администрации поселка Зайцево в Донецкой Народной республике получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько."В результате обстрела укронацистами горловского поселка Зайцево повреждения получило здание поселковой администрации, расположенное по адресу: улица Карбышева, 41. Обстрел Зайцево продолжается", - написал Приходько в своем Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Зайцево (южное) со стороны украинских войск с применением мин калибром 120 миллиметров. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в поселке ведутся сильные бои. В результате обстрела Зайцево получила ранения пожилая женщина.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, иван приходько, зайцево, горловка, сцкк, донецкая народная республика
14:21 10.08.2022 (обновлено: 14:23 10.08.2022)
При обстреле со стороны ВСУ пострадало здание администрации Зайцево
Мэр Приходько: при обстреле со стороны ВСУ пострадало здание администрации Зайцево