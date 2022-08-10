https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808530700.html

Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке

Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке - РИА Новости, 10.08.2022

Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где накануне произошла детонация боеприпасов на военном аэродроме, и проведет там заседание... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T11:54

2022-08-10T11:54

2022-08-10T11:54

происшествия

сакский район

россия

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где накануне произошла детонация боеприпасов на военном аэродроме, и проведет там заседание комиссии по ликвидации ЧС."Прибыл в Новофедоровку. Сегодня вместе с коллегами оценим обстановку и проведем заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.В заседании примут участие представители профильных министерств, ведомств и структур, местной власти, отметил он.Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западном побережье Крыма возросло до 13 человек, один человек погиб, сообщил крымский минздрав.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Пострадали дома, расположенные рядом с аэродромом.

https://ria.ru/20220810/novofedorovka-1808524166.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220810/postradavshie-1808493901.html

сакский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сакский район, россия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке