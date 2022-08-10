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Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке - РИА Новости, 10.08.2022
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Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке
Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке - РИА Новости, 10.08.2022
Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где накануне произошла детонация боеприпасов на военном аэродроме, и проведет там заседание... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T11:54
2022-08-10T11:54
происшествия
сакский район
россия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где накануне произошла детонация боеприпасов на военном аэродроме, и проведет там заседание комиссии по ликвидации ЧС."Прибыл в Новофедоровку. Сегодня вместе с коллегами оценим обстановку и проведем заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.В заседании примут участие представители профильных министерств, ведомств и структур, местной власти, отметил он.Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западном побережье Крыма возросло до 13 человек, один человек погиб, сообщил крымский минздрав.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Пострадали дома, расположенные рядом с аэродромом.
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происшествия, сакский район, россия, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
11:54 10.08.2022
 
Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке

Глава Крыма Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВыбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка
Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где накануне произошла детонация боеприпасов на военном аэродроме, и проведет там заседание комиссии по ликвидации ЧС.
"Прибыл в Новофедоровку. Сегодня вместе с коллегами оценим обстановку и проведем заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
11:37
Аксенов пообещал помощь жителям пострадавшей от взрывов Новофедоровки
В заседании примут участие представители профильных министерств, ведомств и структур, местной власти, отметил он.
Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западном побережье Крыма возросло до 13 человек, один человек погиб, сообщил крымский минздрав.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Пострадали дома, расположенные рядом с аэродромом.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
09:29В России
Минздрав Крыма уточнил число пострадавших при взрывах в Новофедоровке
 
ПроисшествияСакский районРоссияДетонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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