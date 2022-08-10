Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке
Глава Крыма Аксенов проведет заседание комиссии по ликвидации ЧС в Новофедоровке
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВыбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка
Выбитые взрывной волной стекла в окнах жилого дома в поселке Новофедоровка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что прибыл в Новофедоровку, где накануне произошла детонация боеприпасов на военном аэродроме, и проведет там заседание комиссии по ликвидации ЧС.
"Прибыл в Новофедоровку. Сегодня вместе с коллегами оценим обстановку и проведем заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
В заседании примут участие представители профильных министерств, ведомств и структур, местной власти, отметил он.
Количество пострадавших в результате взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западном побережье Крыма возросло до 13 человек, один человек погиб, сообщил крымский минздрав.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Пострадали дома, расположенные рядом с аэродромом.