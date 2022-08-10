https://ria.ru/20220810/medikamenty-1808709793.html

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов - РИА Новости, 10.08.2022

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов

Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты со 2 по 8 августа снизились по всем препаратам, кроме ренгалина, валидола и поливитаминов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T19:09

2022-08-10T19:09

2022-08-10T19:11

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты со 2 по 8 августа снизились по всем препаратам, кроме ренгалина, валидола и поливитаминов, свидетельствуют данные статистического ведомства.По данным Росстата, за неделю снизились цены: на корвалол – на 0,7%, аллохол, эргоферон – на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,2%, нимесулид – на 0,1%. При этом цены на ренгалин выросли на 0,9%, валидол – на 0,2%, поливитамины – на 0,1%.В то же время с начала года по 8 августа, по данным статистического ведомства, цены на все наблюдаемые препараты выросли: на анальгин - на 22,08%, корвалол - на 19,62%, ренгалин - на 9,6%, поливитамины - на 9,47%, комбинированные анальгетики - на 9,21%, валидол - на 9,02%, нимесулид - на 9%, левомеколь - на 8,78%, аллохол - на 7,47%, эргоферон - на 6,52%.

https://ria.ru/20220728/lekarstva-1805571182.html

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, здоровье - общество