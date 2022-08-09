11:18 09.08.2022 (обновлено: 12:28 09.08.2022)
Два судна с продовольствием вышли из порта в Черноморске, заявили в Киеве
Мининфраструктуры Украины сообщило о выходе двух судов с продовольствием из Черноморска
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска
© Фото : Министерство инфраструктуры Украины
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Два судна с грузом продовольствия вышли в Черное море в Одесской области в рамках "стамбульской сделки", сообщило Министерство инфраструктуры Украины в соцсетях.
"Сегодня два судна вышли из порта "Черноморск" с общим объемом груза 70 тысяч тонн", — указали в ведомстве.
Суда направляются в Турцию и Южную Корею, они перевозят кукурузу и другие продовольственные товары.
Поставки украинской сельхозпродукции по морю стали возможны после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
Вчера, 01:56Раскрыты подробности продуктовой сделки