https://ria.ru/20220809/zerno-1808242785.html

Два судна с продовольствием вышли из порта в Черноморске, заявили в Киеве

Два судна с продовольствием вышли из порта в Черноморске, заявили в Киеве - РИА Новости, 09.08.2022

Два судна с продовольствием вышли из порта в Черноморске, заявили в Киеве

Два судна с грузом продовольствия вышли в Черное море в Одесской области в рамках "стамбульской сделки", сообщило Министерство инфраструктуры Украины в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:18

2022-08-09T11:18

2022-08-09T12:28

экономика

украина

турция

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Два судна с грузом продовольствия вышли в Черное море в Одесской области в рамках "стамбульской сделки", сообщило Министерство инфраструктуры Украины в соцсетях.Суда направляются в Турцию и Южную Корею, они перевозят кукурузу и другие продовольственные товары.Поставки украинской сельхозпродукции по морю стали возможны после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808195483.html

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, турция