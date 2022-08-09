https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808321169.html

Яровая отреагировала на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС

Яровая отреагировала на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС - РИА Новости, 09.08.2022

Яровая отреагировала на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС

Дурь Владимира Зеленского уже не удивляет, вопрос в том, когда Запад признает, что он неадекватен, создается впечатление, что эта преступная группировка... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:38

2022-08-09T14:38

2022-08-09T14:40

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

владимир зеленский

ирина яровая

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793431635_0:332:3051:2048_1920x0_80_0_0_e478d1759cfa77fc0809231735ca31b4.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дурь Владимира Зеленского уже не удивляет, вопрос в том, когда Запад признает, что он неадекватен, создается впечатление, что эта преступная группировка тестирует мир на прочность человеческой морали, так прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая последние заявления и обращения Зеленского к странам Запада, в частности, с требованием запретить гражданам России въезд в ЕС."Дурь Зеленского уже не удивляет, с ним диагностически все понятно. Вопрос в том, когда те, к кому он обращается, наконец признают, что он неадекватен и им управляют извне. Всё, что он делает под руководством военно-олигархического блока США, - это не только маргинально, но и чрезвычайно опасно", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.По ее словам, национализм, "прославление фашистских преступников, испытания биологических агентов на военнослужащих и гражданах Украины, участие в разработке биологического оружия, убийство мирных граждан, геноцид и русофобия, пытки и издевательства над пленными, атаки на атомную электростанцию - это череда ужасающих преступлений"."Такое впечатление, что эта преступная группировка тестирует мир на прочность человеческой морали, незыблемости права и общей безопасности", - сказала Яровая.Она также подчеркнула, что "Россия сегодня противостоит глобальной угрозе и фактически защищает весь мир от терроризма и агрессии".

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808281613.html

https://ria.ru/20220809/evropa-1808133595.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, владимир зеленский, ирина яровая, госдума рф