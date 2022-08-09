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Яровая отреагировала на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808321169.html
Яровая отреагировала на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС
Яровая отреагировала на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС - РИА Новости, 09.08.2022
Яровая отреагировала на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС
Дурь Владимира Зеленского уже не удивляет, вопрос в том, когда Запад признает, что он неадекватен, создается впечатление, что эта преступная группировка... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:38
2022-08-09T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
ирина яровая
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дурь Владимира Зеленского уже не удивляет, вопрос в том, когда Запад признает, что он неадекватен, создается впечатление, что эта преступная группировка тестирует мир на прочность человеческой морали, так прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая последние заявления и обращения Зеленского к странам Запада, в частности, с требованием запретить гражданам России въезд в ЕС."Дурь Зеленского уже не удивляет, с ним диагностически все понятно. Вопрос в том, когда те, к кому он обращается, наконец признают, что он неадекватен и им управляют извне. Всё, что он делает под руководством военно-олигархического блока США, - это не только маргинально, но и чрезвычайно опасно", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.По ее словам, национализм, "прославление фашистских преступников, испытания биологических агентов на военнослужащих и гражданах Украины, участие в разработке биологического оружия, убийство мирных граждан, геноцид и русофобия, пытки и издевательства над пленными, атаки на атомную электростанцию - это череда ужасающих преступлений"."Такое впечатление, что эта преступная группировка тестирует мир на прочность человеческой морали, незыблемости права и общей безопасности", - сказала Яровая.Она также подчеркнула, что "Россия сегодня противостоит глобальной угрозе и фактически защищает весь мир от терроризма и агрессии".
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, ирина яровая, госдума рф
14:38 09.08.2022 (обновлено: 14:40 09.08.2022)
 
Яровая отреагировала на призыв Зеленского запретить россиянам въезд в ЕС

Вице-спикер ГД Яровая: Зеленский своими призывами тестирует мир на незыблемость прав

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дурь Владимира Зеленского уже не удивляет, вопрос в том, когда Запад признает, что он неадекватен, создается впечатление, что эта преступная группировка тестирует мир на прочность человеческой морали, так прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая последние заявления и обращения Зеленского к странам Запада, в частности, с требованием запретить гражданам России въезд в ЕС.
"Дурь Зеленского уже не удивляет, с ним диагностически все понятно. Вопрос в том, когда те, к кому он обращается, наконец признают, что он неадекватен и им управляют извне. Всё, что он делает под руководством военно-олигархического блока США, - это не только маргинально, но и чрезвычайно опасно", - приводит слова Яровой ее пресс-служба.
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По ее словам, национализм, "прославление фашистских преступников, испытания биологических агентов на военнослужащих и гражданах Украины, участие в разработке биологического оружия, убийство мирных граждан, геноцид и русофобия, пытки и издевательства над пленными, атаки на атомную электростанцию - это череда ужасающих преступлений".
"Такое впечатление, что эта преступная группировка тестирует мир на прочность человеческой морали, незыблемости права и общей безопасности", - сказала Яровая.
Она также подчеркнула, что "Россия сегодня противостоит глобальной угрозе и фактически защищает весь мир от терроризма и агрессии".
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