https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808281613.html
В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком
В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком - РИА Новости, 09.08.2022
В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком
Владимир Зеленский вообразил себя "наполеончиком" и ведёт себя как маленький узурпатор, призывая страны Запада закрыть въезд для россиян, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:57
2022-08-09T12:57
2022-08-09T12:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
владимир джабаров
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_0:79:3362:1970_1920x0_80_0_0_ce482b9ba9c01c1a258b8e1154794699.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вообразил себя "наполеончиком" и ведёт себя как маленький узурпатор, призывая страны Запада закрыть въезд для россиян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил ранее в интервью Washington Post Зеленский. Он считает закрытие границ "самыми важными санкциями", которые, по его замыслу, позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.По его словам, Зеленский ведёт себя как "маленький узурпатор" и представляет себя Наполеоном. "Но за Наполеоном хотя бы стояла мощная армия, а у Зеленского этого нет", - подчеркнул сенатор.Джабаров прогнозирует, что таких "казусов" в предложениях Зеленского будет становиться все больше. "Чем успешнее будет продвигаться специальная военная операция, тем больше будет подобных казусов", - убеждён он.
https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806641925_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_fb53aafb28d038e12ab8945aecd4a8f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, владимир джабаров, совет федерации рф
В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком
Джабаров: Зеленский вообразил себя наполеончиком, требуя от Запада не пускать россиян
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вообразил себя "наполеончиком" и ведёт себя как маленький узурпатор, призывая страны Запада закрыть въезд для россиян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил ранее в интервью Washington Post Зеленский
. Он считает закрытие границ "самыми важными санкциями", которые, по его замыслу, позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.
"Зеленский вообразил себя каким-то "наполеончиком" - то он хочет запереть каждого россиянина, то он требует от России отменить референдум в Запорожье, как будто она имеет какое-то отношение к этому", - заявил Джабаров.
По его словам, Зеленский ведёт себя как "маленький узурпатор" и представляет себя Наполеоном. "Но за Наполеоном хотя бы стояла мощная армия, а у Зеленского этого нет", - подчеркнул сенатор.
Джабаров прогнозирует, что таких "казусов" в предложениях Зеленского будет становиться все больше. "Чем успешнее будет продвигаться специальная военная операция, тем больше будет подобных казусов", - убеждён он.