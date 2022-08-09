https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808281613.html

В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком

В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком - РИА Новости, 09.08.2022

В Совфеде назвали Зеленского наполеончиком

Владимир Зеленский вообразил себя "наполеончиком" и ведёт себя как маленький узурпатор, призывая страны Запада закрыть въезд для россиян, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:57

2022-08-09T12:57

2022-08-09T12:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский вообразил себя "наполеончиком" и ведёт себя как маленький узурпатор, призывая страны Запада закрыть въезд для россиян, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Страны Запада должны закрыть въезд для всех россиян на один год в качестве ответной меры против спецоперации, заявил ранее в интервью Washington Post Зеленский. Он считает закрытие границ "самыми важными санкциями", которые, по его замыслу, позволят восстановить статус-кво на момент начала боевых действий.По его словам, Зеленский ведёт себя как "маленький узурпатор" и представляет себя Наполеоном. "Но за Наполеоном хотя бы стояла мощная армия, а у Зеленского этого нет", - подчеркнул сенатор.Джабаров прогнозирует, что таких "казусов" в предложениях Зеленского будет становиться все больше. "Чем успешнее будет продвигаться специальная военная операция, тем больше будет подобных казусов", - убеждён он.

https://ria.ru/20220808/zelenskiy-1807884740.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, владимир джабаров, совет федерации рф