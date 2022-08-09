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В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона

В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона - РИА Новости, 09.08.2022

В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона

Гражданин Ливана, перевозивший 6 килограммов наркотиков, задержан в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:42

2022-08-09T17:42

2022-08-09T17:42

россия

происшествия

чувашская республика (чувашия)

ливан

ярославская область

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Гражданин Ливана, перевозивший 6 килограммов наркотиков, задержан в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике."Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике получили информацию о том, что на территорию региона должен прибыть оптовый наркокурьер из Ярославской области. Крупная партия наркотиков предназначалась для последующего сбыта в Чувашии. Ночью 6 августа на въезде в республику в Порецком районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Infiniti. В ходе осмотра транспортного средства, которым управлял 39-летний гражданин Ливана, под капотом оперативники УКОН обнаружили около 6 килограммов запрещенных веществ синтетического происхождения – производных мефедрона", - говорится в сообщении.По оперативным данным, подозреваемый забрал свертки с наркотиками из тайников в Ярославской области для дальнейшего сбыта путем оборудования закладок на территории Чувашии.Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (статья 228.1 УК РФ). Гражданин Ливана задержан. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством о его аресте на время расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20220316/golunov-1778482575.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), ливан, ярославская область, гибдд мвд рф