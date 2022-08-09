Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/zaderzhanie-1808379709.html
В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона
В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона - РИА Новости, 09.08.2022
В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона
Гражданин Ливана, перевозивший 6 килограммов наркотиков, задержан в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:42
2022-08-09T17:42
россия
происшествия
чувашская республика (чувашия)
ливан
ярославская область
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Гражданин Ливана, перевозивший 6 килограммов наркотиков, задержан в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике."Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике получили информацию о том, что на территорию региона должен прибыть оптовый наркокурьер из Ярославской области. Крупная партия наркотиков предназначалась для последующего сбыта в Чувашии. Ночью 6 августа на въезде в республику в Порецком районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Infiniti. В ходе осмотра транспортного средства, которым управлял 39-летний гражданин Ливана, под капотом оперативники УКОН обнаружили около 6 килограммов запрещенных веществ синтетического происхождения – производных мефедрона", - говорится в сообщении.По оперативным данным, подозреваемый забрал свертки с наркотиками из тайников в Ярославской области для дальнейшего сбыта путем оборудования закладок на территории Чувашии.Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (статья 228.1 УК РФ). Гражданин Ливана задержан. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством о его аресте на время расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20220316/golunov-1778482575.html
россия
чувашская республика (чувашия)
ливан
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), ливан, ярославская область, гибдд мвд рф
17:42 09.08.2022
 
В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона

В Чувашии полицейские изъяли у гражданина Ливана шесть килограммов мефедрона

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Гражданин Ливана, перевозивший 6 килограммов наркотиков, задержан в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике.
"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике получили информацию о том, что на территорию региона должен прибыть оптовый наркокурьер из Ярославской области. Крупная партия наркотиков предназначалась для последующего сбыта в Чувашии. Ночью 6 августа на въезде в республику в Порецком районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Infiniti. В ходе осмотра транспортного средства, которым управлял 39-летний гражданин Ливана, под капотом оперативники УКОН обнаружили около 6 килограммов запрещенных веществ синтетического происхождения – производных мефедрона", - говорится в сообщении.
По оперативным данным, подозреваемый забрал свертки с наркотиками из тайников в Ярославской области для дальнейшего сбыта путем оборудования закладок на территории Чувашии.
Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (статья 228.1 УК РФ). Гражданин Ливана задержан. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством о его аресте на время расследования уголовного дела.
Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Акбар Сергалиев в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:38
Суд смягчил приговор экс-полицейским, подбросившим наркотики Голунову
 
РоссияПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)ЛиванЯрославская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала