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В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона
В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона - РИА Новости, 09.08.2022
В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона
Гражданин Ливана, перевозивший 6 килограммов наркотиков, задержан в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:42
2022-08-09T17:42
2022-08-09T17:42
россия
происшествия
чувашская республика (чувашия)
ливан
ярославская область
гибдд мвд рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Гражданин Ливана, перевозивший 6 килограммов наркотиков, задержан в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике."Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике получили информацию о том, что на территорию региона должен прибыть оптовый наркокурьер из Ярославской области. Крупная партия наркотиков предназначалась для последующего сбыта в Чувашии. Ночью 6 августа на въезде в республику в Порецком районе сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Infiniti. В ходе осмотра транспортного средства, которым управлял 39-летний гражданин Ливана, под капотом оперативники УКОН обнаружили около 6 килограммов запрещенных веществ синтетического происхождения – производных мефедрона", - говорится в сообщении.По оперативным данным, подозреваемый забрал свертки с наркотиками из тайников в Ярославской области для дальнейшего сбыта путем оборудования закладок на территории Чувашии.Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (статья 228.1 УК РФ). Гражданин Ливана задержан. Следствие намерено выйти в суд с ходатайством о его аресте на время расследования уголовного дела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, чувашская республика (чувашия), ливан, ярославская область, гибдд мвд рф
В Чувашии задержали гражданина Ливана с шестью килограммами мефедрона
В Чувашии полицейские изъяли у гражданина Ливана шесть килограммов мефедрона