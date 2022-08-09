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В Ялте из-за шторма запретили купаться в море - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
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В Ялте из-за шторма запретили купаться в море
В Ялте из-за шторма запретили купаться в море - РИА Новости, 09.08.2022
В Ялте из-за шторма запретили купаться в море
Пляжи в Ялте и прилегающих поселках на южном берегу Крыма закрыли из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:12
2022-08-09T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Пляжи в Ялте и прилегающих поселках на южном берегу Крыма закрыли из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко."На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Причина — шторм более трех баллов, действует штормовое предупреждение, скорость ветра достигает 23 метров в секунду", — написала она в Telegram-канале.По ее словам, также запрещен выход людей в море на различных гидротехнических сооружениях.Матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах.
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туризм, новости - туризм, туристы, ялта, республика крым, пляжи
14:12 09.08.2022
 
В Ялте из-за шторма запретили купаться в море

Власти Ялты из-за шторма закрыли пляжи и запретили гражданам выходить в море

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМолодые люди фотографируются на набережной Ялты
Молодые люди фотографируются на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Пляжи в Ялте и прилегающих поселках на южном берегу Крыма закрыли из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Причина — шторм более трех баллов, действует штормовое предупреждение, скорость ветра достигает 23 метров в секунду", — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, также запрещен выход людей в море на различных гидротехнических сооружениях.
Матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах.
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