https://ria.ru/20220809/yalta-1808256240.html
В Ялте из-за шторма запретили купаться в море
В Ялте из-за шторма запретили купаться в море - РИА Новости, 09.08.2022
В Ялте из-за шторма запретили купаться в море
Пляжи в Ялте и прилегающих поселках на южном берегу Крыма закрыли из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T14:12
2022-08-09T14:12
2022-08-09T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Пляжи в Ялте и прилегающих поселках на южном берегу Крыма закрыли из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко."На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Причина — шторм более трех баллов, действует штормовое предупреждение, скорость ветра достигает 23 метров в секунду", — написала она в Telegram-канале.По ее словам, также запрещен выход людей в море на различных гидротехнических сооружениях.Матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, ялта, республика крым, пляжи
В Ялте из-за шторма запретили купаться в море
Власти Ялты из-за шторма закрыли пляжи и запретили гражданам выходить в море
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Пляжи в Ялте и прилегающих поселках на южном берегу Крыма закрыли из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Причина — шторм более трех баллов, действует штормовое предупреждение, скорость ветра достигает 23 метров в секунду", — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, также запрещен выход людей в море на различных гидротехнических сооружениях.
Матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах.