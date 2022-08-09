https://ria.ru/20220809/yalta-1808256240.html

В Ялте из-за шторма запретили купаться в море

В Ялте из-за шторма запретили купаться в море - РИА Новости, 09.08.2022

В Ялте из-за шторма запретили купаться в море

Пляжи в Ялте и прилегающих поселках на южном берегу Крыма закрыли из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:12

2022-08-09T14:12

2022-08-09T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Пляжи в Ялте и прилегающих поселках на южном берегу Крыма закрыли из-за шторма, сообщила глава администрации города Янина Павленко."На всех пляжах Ялтинского региона подняты красные флаги, которые запрещают купание в море. Причина — шторм более трех баллов, действует штормовое предупреждение, скорость ветра достигает 23 метров в секунду", — написала она в Telegram-канале.По ее словам, также запрещен выход людей в море на различных гидротехнических сооружениях.Матросы-спасатели находятся на пляжах в спасательных жилетах.

https://ria.ru/20220809/bordrum-1807331787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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