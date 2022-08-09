https://ria.ru/20220809/vzryvy-1808369611.html
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано - РИА Новости, 09.08.2022
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано
Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:15
2022-08-09T17:15
2022-08-09T17:20
происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808368905_0:0:825:464_1920x0_80_0_0_f161a845ed2370ab620c6fd62fc65cb3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики Сергей Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808368905_76:0:695:464_1920x0_80_0_0_e74542a2cc9013521eed7f75ba467c8a.jpg
Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова
Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова
2022-08-09T17:15
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), видео
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики Сергей Аксенов.
2022-08-09T17:15
true
PT0M44S
17:15 09.08.2022 (обновлено: 17:20 09.08.2022)
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано
Аксенов: говорить о причинах взрывов на аэродроме в Сакском районе рано, все выяснит СК