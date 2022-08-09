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Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано

Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано - РИА Новости, 09.08.2022

Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано

Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:15

2022-08-09T17:15

2022-08-09T17:20

происшествия

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики Сергей Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.

республика крым

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Ольга Фомченкова

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Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова 2022-08-09T17:15 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), видео