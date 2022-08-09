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Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано - РИА Новости, 09.08.2022
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Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано - РИА Новости, 09.08.2022
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано
Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:15
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происшествия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики Сергей Аксенов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
республика крым
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Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова
Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик), видео
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики Сергей Аксенов.
2022-08-09T17:15
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17:15 09.08.2022 (обновлено: 17:20 09.08.2022)
 
Аксенов заявил, что говорить о причинах взрывов на аэродроме пока рано

Аксенов: говорить о причинах взрывов на аэродроме в Сакском районе рано, все выяснит СК

© РИА Новости / Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов в Новофедоровке
Глава Республики Крым Сергей Аксенов в Новофедоровке - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Крыма В. Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Говорить о причинах взрывов на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе на западе Крыма пока рано, все выяснит следственная комиссия, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Нахожусь в поселке Новофедоровка на месте. Говорить сейчас о причинах произошедшего инцидента рано. Все выяснит следственная комиссия", - сказал Аксенов журналистам.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
 
ПроисшествияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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