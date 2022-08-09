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Алтайская компания восстанавливает энергетические объекты в ЛНР - РИА Новости, 09.08.2022
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Алтайская компания восстанавливает энергетические объекты в ЛНР
Алтайская компания восстанавливает энергетические объекты в ЛНР - РИА Новости, 09.08.2022
Алтайская компания восстанавливает энергетические объекты в ЛНР
Компания "Алтайкрайэнерго" восстанавливает объекты энергетики в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, шефство над которым взял Алтайский край,... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T15:43
2022-08-09T15:43
луганская народная республика
славяносербский район
алтайский край
жкх
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Компания "Алтайкрайэнерго" восстанавливает объекты энергетики в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, шефство над которым взял Алтайский край, сообщило правительство российского региона в Telegram-канале."Пятого августа 2022 года бригадой сетевой компании "Алтайкрайэнерго" было доставлено оборудование для восстановления объектов энергетики Славяносербского района, пострадавших в результате боевых действий. Шестого августа 2022 года бригада приступила к выполнению ремонтных работ в селе Веселая Гора. Выполнены работы по замене трансформаторных подстанций, осуществлена наладка оборудования. Восьмого августа 2022 года бригада "Алтайкрайэнерго" приступила к работам по замене трансформаторных подстанций в селе Раевка", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Алтай взял шефство над Славяносербским районом ЛНР, чтобы помочь восстановить там разрушенные объекты инфраструктуры.
https://ria.ru/20220729/shefstvo-1805841940.html
луганская народная республика
славяносербский район
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луганская народная республика, славяносербский район, алтайский край, жкх
15:43 09.08.2022
 
Алтайская компания восстанавливает энергетические объекты в ЛНР

Алтайская компания восстанавливает объекты энергетики в Славяносербском районе ЛНР

© Fotolia / SGrЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Fotolia / SGr
Электрическая подстанция. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Компания "Алтайкрайэнерго" восстанавливает объекты энергетики в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, шефство над которым взял Алтайский край, сообщило правительство российского региона в Telegram-канале.
"Пятого августа 2022 года бригадой сетевой компании "Алтайкрайэнерго" было доставлено оборудование для восстановления объектов энергетики Славяносербского района, пострадавших в результате боевых действий. Шестого августа 2022 года бригада приступила к выполнению ремонтных работ в селе Веселая Гора. Выполнены работы по замене трансформаторных подстанций, осуществлена наладка оборудования. Восьмого августа 2022 года бригада "Алтайкрайэнерго" приступила к работам по замене трансформаторных подстанций в селе Раевка", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Алтай взял шефство над Славяносербским районом ЛНР, чтобы помочь восстановить там разрушенные объекты инфраструктуры.
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