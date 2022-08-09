https://ria.ru/20220809/vosstanovlenie-1808346473.html

Алтайская компания восстанавливает энергетические объекты в ЛНР

Алтайская компания восстанавливает энергетические объекты в ЛНР - РИА Новости, 09.08.2022

Алтайская компания восстанавливает энергетические объекты в ЛНР

Компания "Алтайкрайэнерго" восстанавливает объекты энергетики в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, шефство над которым взял Алтайский край,... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T15:43

2022-08-09T15:43

2022-08-09T15:43

луганская народная республика

славяносербский район

алтайский край

жкх

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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Компания "Алтайкрайэнерго" восстанавливает объекты энергетики в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, шефство над которым взял Алтайский край, сообщило правительство российского региона в Telegram-канале."Пятого августа 2022 года бригадой сетевой компании "Алтайкрайэнерго" было доставлено оборудование для восстановления объектов энергетики Славяносербского района, пострадавших в результате боевых действий. Шестого августа 2022 года бригада приступила к выполнению ремонтных работ в селе Веселая Гора. Выполнены работы по замене трансформаторных подстанций, осуществлена наладка оборудования. Восьмого августа 2022 года бригада "Алтайкрайэнерго" приступила к работам по замене трансформаторных подстанций в селе Раевка", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Алтай взял шефство над Славяносербским районом ЛНР, чтобы помочь восстановить там разрушенные объекты инфраструктуры.

https://ria.ru/20220729/shefstvo-1805841940.html

луганская народная республика

славяносербский район

алтайский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, славяносербский район, алтайский край, жкх