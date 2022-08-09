https://ria.ru/20220809/ucheniya-1808267081.html

В Минске анонсировали учения войск ВВС и ПВО

В Минске анонсировали учения войск ВВС и ПВО - РИА Новости, 09.08.2022

В Минске анонсировали учения войск ВВС и ПВО

Белоруссия проведет в августе учения войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой на своей территории и в районе российского полигона "Ашулук", сообщила во вторник... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T12:20

2022-08-09T12:20

2022-08-09T12:43

в мире

белоруссия

астраханская область

военные учения - безопасность

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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Белоруссия проведет в августе учения войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой на своей территории и в районе российского полигона "Ашулук", сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики."В соответствии с планом подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны … в период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что учение проводится на территории Белоруссии и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации. "Мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь, с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук", - отмечается в сообщении.По данным министерства, передислокация на полигон "Ашулук" осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами. "На учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "цель учения – повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению".

https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807152021.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, астраханская область, военные учения - безопасность