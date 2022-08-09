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В Минске анонсировали учения войск ВВС и ПВО
В Минске анонсировали учения войск ВВС и ПВО - РИА Новости, 09.08.2022
В Минске анонсировали учения войск ВВС и ПВО
Белоруссия проведет в августе учения войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой на своей территории и в районе российского полигона "Ашулук", сообщила во вторник... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T12:20
2022-08-09T12:20
2022-08-09T12:43
в мире
белоруссия
астраханская область
военные учения - безопасность
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МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Белоруссия проведет в августе учения войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой на своей территории и в районе российского полигона "Ашулук", сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики."В соответствии с планом подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны … в период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что учение проводится на территории Белоруссии и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации. "Мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь, с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук", - отмечается в сообщении.По данным министерства, передислокация на полигон "Ашулук" осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами. "На учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "цель учения – повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению".
https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807152021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, астраханская область, военные учения - безопасность
12:20 09.08.2022 (обновлено: 12:43 09.08.2022)
В Минске анонсировали учения войск ВВС и ПВО
Минобороны Белоруссии в августе проведет учения войск ВВС и ПВО с боевой стрельбой
МИНСК, 9 авг – РИА Новости.
Белоруссия проведет в августе учения войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой на своей территории и в районе российского полигона "Ашулук", сообщила
во вторник пресс-служба министерства обороны республики.
"В соответствии с планом подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны … в период с 9 по 25 августа 2022 под руководством заместителя командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что учение проводится на территории Белоруссии
и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации. "Мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа – в районах проведения учения на территории Республики Беларусь, с 22 по 25 августа – в границах территории и воздушного пространства полигона "Ашулук", - отмечается в сообщении.
По данным министерства, передислокация на полигон "Ашулук" осуществляется железнодорожным и воздушными эшелонами. "На учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "цель учения – повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению".