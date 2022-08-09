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Офицер США нашел опасное сходство между украинским и Карибским кризисами

Офицер США нашел опасное сходство между украинским и Карибским кризисами - РИА Новости, 09.08.2022

Офицер США нашел опасное сходство между украинским и Карибским кризисами

Причины нынешнего конфликта на Украине и Карибского ракетного кризиса 1962 года схожи, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T21:27

2022-08-09T21:27

2022-08-09T21:27

украина

сша

нато

в мире

россия

куба

карибский кризис

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Причины нынешнего конфликта на Украине и Карибского ракетного кризиса 1962 года схожи, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.По мнению политика, руководство США с 2014 года совершало последовательные шаги, которые обостряли ситуацию на Украине. Например, Вашингтон активно вооружал киевский режим и покровительствовал намерениям НАТО разместить на территории Украины ракеты, способные нести ядерные боеголовки."Североатлантический альянс рано или поздно разместил бы свою инфраструктуру на Украине, включая ядерное оружие, которое оказалось бы буквально на российской границе", — заметил Блэк.Он подчеркнул, что данная ситуация напоминает Карибский кризис, возникший между СССР и США в 1962 году. Тогда Советский Союз попытался разместить ракеты на Кубе, что спровоцировало резкую реакцию США и едва не привело к ядерному столкновению великих держав.По мнению политика, руководству США стоит быть благоразумнее, иначе во второй раз ситуация может не разрешиться столь же благополучно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, накануне Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808210569.html

https://ria.ru/20220809/ukraina-1808317446.html

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808370945.html

украина

сша

россия

куба

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, сша, нато, в мире, россия, куба, карибский кризис, ситуация в днр и лнр