Офицер США нашел опасное сходство между украинским и Карибским кризисами
Офицер США Блэк нашел опасное сходство между конфликтом на Украине и Карибским кризисом
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Причины нынешнего конфликта на Украине и Карибского ракетного кризиса 1962 года схожи, написал в Twitter экс-сенатор штата Вирджиния и полковник в отставке Ричард Блэк.
"Североатлантический альянс рано или поздно разместил бы свою инфраструктуру на Украине, включая ядерное оружие, которое оказалось бы буквально на российской границе", — заметил Блэк.
"Хорошо, что тогда руководителям обеих стран удалось договориться: США вывезли ракеты из Турции, а СССР – с Кубы. Сейчас Вашингтон не намерен предлагать разумного решения конфликта, а Москва просто вынуждена предпринимать шаги по защите своих интересов, чтобы ее существование не оказалось под угрозой", — констатировал американский военный.
По мнению политика, руководству США стоит быть благоразумнее, иначе во второй раз ситуация может не разрешиться столь же благополучно.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, накануне Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на сумму порядка миллиарда долларов, который включает артиллерийские боеприпасы, тысячу противотанковых комплексов Javelin, бронированные медицинские автомобили, взрывчатку и лекарства.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.