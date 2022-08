https://ria.ru/20220809/sholts-1808255119.html

СМИ узнали, что следователи по делу Cum Ex проверили переписку Шольца

БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Прокуратура Кельна проверила электронную переписку канцлера ФРГ Олафа Шольца на связь с делом Cum Ex, в рамках которого расследуется возможная связь сопартийцев политика с преступной группой мошенников, которые с помощью схемы по возврату налога на прирост капитала обокрали государство на миллиарды евро, сообщает газета Handelsblatt.По информации издания, ордер на обыск почтового ящика Шольца был выдан 30 марта 2022 года. Прокуратура города Кельна проверила электронные письма, заметки в календаре и вложения с 1 января 2015 года в официальном электронном почтовом ящике Шольца в бытность его бургомистром Гамбурга - "olaf.scholz@sk.hamburg.de", сообщает Handelsblatt.Согласно полученному газетой отчету прокуратуры, обыск связан с расследованием дела члена СДпГ Йоханнеса Карса и других подозреваемых в деле Cum Ex.Пресс-секретарь канцлера в ответ на запрос Handelsblatt подчеркнул, что ему ничего не известно о обыске почтового ящика Шольца.На днях стало известно, что у бывшего депутата бундестага от СДпГ Йоханнеса Карса, который последние несколько месяцев находится под следствием по делу о Cum Ex, нашли в ячейке в гамбургском банке более 200 тысяч евро неясного происхождения.В 2018 году вышли крупные расследования различных СМИ о налоговых схемах Cum Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В 2016 году, когда нынешний канцлер Шольц был бургомистром и председателем партии СДпГ в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 миллионов евро, которые банк получил в результате налоговой схемы за один лишь 2009 год, однако по непонятным причинам не соблюла исковую давность. Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров упомянутого банка – частного банкира Кристиана Олеариуса и совладельца Банка Макса Варбурга. Позже Шольц заявит следственному комитету, что "не помнит" содержания состоявшейся беседы. По данным издания Bild, следователи подозревают, что Йоханнес Карс участвовал в "спасении" банка Warburg и за это получил "премию".В воскресенье журналист Оливер Шрём, исследующий дело Cum Ex, заявил в интервью изданию Tagesspiegel, что Шольц, будучи бургомистром Гамбурга, не мог не знать о причастности к схемам мошенничества соратников по партии СДпГ, и что именно Карс был тем связующим звеном, которое "проложило дорогу совладельцам частного банка к Олафу Шольцу". Шрём обвинил Шольца во лжи и пообещал ее разоблачить в ближайшем будущем.Канцлер заявил в понедельник через своего пресс-секретаря, что ему "ничего не известно" о найденной крупной сумме наличных денег у Карса. В конце следующей недели Шольц вновь ответит на вопросы следственного комитета.

