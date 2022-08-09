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В Бурятии ребенка засыпало грунтом в яме во время игры - РИА Новости, 09.08.2022
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В Бурятии ребенка засыпало грунтом в яме во время игры
В Бурятии ребенка засыпало грунтом в яме во время игры - РИА Новости, 09.08.2022
В Бурятии ребенка засыпало грунтом в яме во время игры
Шестилетний мальчик на окраине бурятского села Творогово погиб, когда его засыпало грунтом в яме во время игры, сообщила пресс-служба республиканского главка СК РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:26
2022-08-09T11:26
происшествия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Шестилетний мальчик на окраине бурятского села Творогово погиб, когда его засыпало грунтом в яме во время игры, сообщила пресс-служба республиканского главка СК РФ."В песчаном овраге на окраине села Творогово обнаружено тело 6-летнего мальчика, скончавшегося от асфиксии, закрытия верхних дыхательных путей сыпучими веществами при обвале на него грунта во время игр… По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что накануне трое мальчиков без присмотра взрослых выкопали на одном из склонов несколько углублений и стали в них играть. На одного из них сверху обвалился грунт и засыпал его в яме. Детям удалось высвободить из-под песка голову, но к этому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни. Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей ребенок скончался.
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республика бурятия
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происшествия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
11:26 09.08.2022
 
В Бурятии ребенка засыпало грунтом в яме во время игры

Шестилетний мальчик в Бурятии погиб, когда его засыпало грунтом в яме во время игры

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Шестилетний мальчик на окраине бурятского села Творогово погиб, когда его засыпало грунтом в яме во время игры, сообщила пресс-служба республиканского главка СК РФ.
"В песчаном овраге на окраине села Творогово обнаружено тело 6-летнего мальчика, скончавшегося от асфиксии, закрытия верхних дыхательных путей сыпучими веществами при обвале на него грунта во время игр… По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что накануне трое мальчиков без присмотра взрослых выкопали на одном из склонов несколько углублений и стали в них играть. На одного из них сверху обвалился грунт и засыпал его в яме. Детям удалось высвободить из-под песка голову, но к этому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни. Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей ребенок скончался.
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ПроисшествияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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