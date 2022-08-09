https://ria.ru/20220809/rebenok-1808244932.html

В Бурятии ребенка засыпало грунтом в яме во время игры

В Бурятии ребенка засыпало грунтом в яме во время игры - РИА Новости, 09.08.2022

В Бурятии ребенка засыпало грунтом в яме во время игры

Шестилетний мальчик на окраине бурятского села Творогово погиб, когда его засыпало грунтом в яме во время игры, сообщила пресс-служба республиканского главка СК РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:26

2022-08-09T11:26

2022-08-09T11:26

происшествия

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Шестилетний мальчик на окраине бурятского села Творогово погиб, когда его засыпало грунтом в яме во время игры, сообщила пресс-служба республиканского главка СК РФ."В песчаном овраге на окраине села Творогово обнаружено тело 6-летнего мальчика, скончавшегося от асфиксии, закрытия верхних дыхательных путей сыпучими веществами при обвале на него грунта во время игр… По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что накануне трое мальчиков без присмотра взрослых выкопали на одном из склонов несколько углублений и стали в них играть. На одного из них сверху обвалился грунт и засыпал его в яме. Детям удалось высвободить из-под песка голову, но к этому моменту ребенок уже не подавал признаков жизни. Друзья позвали на помощь взрослых, которые вызвали скорую медицинскую помощь. Однако до приезда врачей ребенок скончался.

https://ria.ru/20210124/devochka-1594385505.html

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)