https://ria.ru/20220809/posolstvo-1808245203.html
В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР
В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР - РИА Новости, 09.08.2022
В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР
МИД Донецкой Народной республики прорабатывает с властями КНДР вопрос выбора здания для посольства республики в Пхеньяне, заявил во вторник глава ДНР Денис... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:27
2022-08-09T11:27
2022-08-09T11:27
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
пхеньян
кндр (северная корея)
денис пушилин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МИД Донецкой Народной республики прорабатывает с властями КНДР вопрос выбора здания для посольства республики в Пхеньяне, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин."МИД прорабатывает все эти моменты, на каком этапе даже я вам сейчас не подскажу, потому что это такая кропотливая работа теперь уже внешнеполитических ведомств", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о выборе места для посольства ДНР в Пхеньяне.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
https://ria.ru/20220809/stroiteli-1808228217.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, пхеньян, кндр (северная корея), денис пушилин
В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР
Пушилин: МИД ДНР прорабатывает с Пхеньяном вопрос выбора здания для посольства республики