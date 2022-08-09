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В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР - РИА Новости, 09.08.2022
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В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР
В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР - РИА Новости, 09.08.2022
В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР
МИД Донецкой Народной республики прорабатывает с властями КНДР вопрос выбора здания для посольства республики в Пхеньяне, заявил во вторник глава ДНР Денис... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T11:27
2022-08-09T11:27
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
пхеньян
кндр (северная корея)
денис пушилин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МИД Донецкой Народной республики прорабатывает с властями КНДР вопрос выбора здания для посольства республики в Пхеньяне, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин."МИД прорабатывает все эти моменты, на каком этапе даже я вам сейчас не подскажу, потому что это такая кропотливая работа теперь уже внешнеполитических ведомств", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о выборе места для посольства ДНР в Пхеньяне.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
https://ria.ru/20220809/stroiteli-1808228217.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
пхеньян
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, пхеньян, кндр (северная корея), денис пушилин
11:27 09.08.2022
 
В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР

Пушилин: МИД ДНР прорабатывает с Пхеньяном вопрос выбора здания для посольства республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МИД Донецкой Народной республики прорабатывает с властями КНДР вопрос выбора здания для посольства республики в Пхеньяне, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин.
"МИД прорабатывает все эти моменты, на каком этапе даже я вам сейчас не подскажу, потому что это такая кропотливая работа теперь уже внешнеполитических ведомств", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о выборе места для посольства ДНР в Пхеньяне.
Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПхеньянКНДР (Северная Корея)Денис Пушилин
 
 
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