https://ria.ru/20220809/posolstvo-1808245203.html

В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР

В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР - РИА Новости, 09.08.2022

В ДНР прорабатывают вопрос выбора здания для посольства республики в КНДР

МИД Донецкой Народной республики прорабатывает с властями КНДР вопрос выбора здания для посольства республики в Пхеньяне, заявил во вторник глава ДНР Денис... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T11:27

2022-08-09T11:27

2022-08-09T11:27

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

пхеньян

кндр (северная корея)

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755715_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c266ddc3af77a666df08de01c4ba958a.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МИД Донецкой Народной республики прорабатывает с властями КНДР вопрос выбора здания для посольства республики в Пхеньяне, заявил во вторник глава ДНР Денис Пушилин."МИД прорабатывает все эти моменты, на каком этапе даже я вам сейчас не подскажу, потому что это такая кропотливая работа теперь уже внешнеполитических ведомств", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о выборе места для посольства ДНР в Пхеньяне.Ранее в посольстве Северной Кореи в Москве заявили РИА Новости, что признали независимость ДНР и ЛНР. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) позже сообщило, что страна намерена развивать государственные отношения с ЛНР и ДНР, следуя идеалам суверенитета, мира и дружбы. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

https://ria.ru/20220809/stroiteli-1808228217.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, пхеньян, кндр (северная корея), денис пушилин