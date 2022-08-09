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В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 09.08.2022
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В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи
В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 09.08.2022
В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи
Около 40 тонн гуманитарного груза доставили из Краснодарского края в Рубежное Луганской области, сообщает депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:28
2022-08-09T18:04
специальная военная операция на украине
виктор водолацкий
общество
рубежное
краснодарский край
донбасс
денис мирошниченко
единая россия
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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Около 40 тонн гуманитарного груза доставили из Краснодарского края в Рубежное Луганской области, сообщает депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу Сергей Алтухов в Telegram-канале."Почти 40 тонн груза из Краснодарского края доставили сегодня сюда: продукты, крупы, макароны, антисептики, бытовая химия, питьевая вода", - говорится в сообщении.Алтухов рассказал, что он вместе с координатором депутатской группы Государственной думы Виктором Водолацким и председателем республиканского парламента Денисом Мирошниченко организовал открытие еще одного центра гуманитарной помощи. Это уже второй гуманитарный центр "Единой России" в Рубежном."Благодарю всех жителей Кубани и бизнес, откликнувшихся на просьбу о помощи жителям Донбасса. С властями республики работаем в тесной связке. Постарались собрать груз под конкретные запросы рубежан. Также планируем закрыть потребности городской больницы в медикаментах и расходных материалах", - пишет Алтухов.Ранее 30 июля гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области.
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виктор водолацкий, общество, рубежное, краснодарский край, донбасс, денис мирошниченко, единая россия
17:28 09.08.2022 (обновлено: 18:04 09.08.2022)
 
В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи

Депутат Алтухов: в Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи из Краснодарского края

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМестные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью в пункте распределения помощи в Рубежном
Местные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью в пункте распределения помощи в Рубежном - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Местные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью в пункте распределения помощи в Рубежном. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Около 40 тонн гуманитарного груза доставили из Краснодарского края в Рубежное Луганской области, сообщает депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу Сергей Алтухов в Telegram-канале.
"Почти 40 тонн груза из Краснодарского края доставили сегодня сюда: продукты, крупы, макароны, антисептики, бытовая химия, питьевая вода", - говорится в сообщении.
Алтухов рассказал, что он вместе с координатором депутатской группы Государственной думы Виктором Водолацким и председателем республиканского парламента Денисом Мирошниченко организовал открытие еще одного центра гуманитарной помощи. Это уже второй гуманитарный центр "Единой России" в Рубежном.
"Благодарю всех жителей Кубани и бизнес, откликнувшихся на просьбу о помощи жителям Донбасса. С властями республики работаем в тесной связке. Постарались собрать груз под конкретные запросы рубежан. Также планируем закрыть потребности городской больницы в медикаментах и расходных материалах", - пишет Алтухов.
Ранее 30 июля гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области.
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