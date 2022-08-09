17:28 09.08.2022 (обновлено: 18:04 09.08.2022)
В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи
Депутат Алтухов: в Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи из Краснодарского края
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМестные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью в пункте распределения помощи в Рубежном
Местные жители разгружают коробки с гуманитарной помощью в пункте распределения помощи в Рубежном. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Около 40 тонн гуманитарного груза доставили из Краснодарского края в Рубежное Луганской области, сообщает депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу Сергей Алтухов в Telegram-канале.
"Почти 40 тонн груза из Краснодарского края доставили сегодня сюда: продукты, крупы, макароны, антисептики, бытовая химия, питьевая вода", - говорится в сообщении.
Алтухов рассказал, что он вместе с координатором депутатской группы Государственной думы Виктором Водолацким и председателем республиканского парламента Денисом Мирошниченко организовал открытие еще одного центра гуманитарной помощи. Это уже второй гуманитарный центр "Единой России" в Рубежном.
"Благодарю всех жителей Кубани и бизнес, откликнувшихся на просьбу о помощи жителям Донбасса. С властями республики работаем в тесной связке. Постарались собрать груз под конкретные запросы рубежан. Также планируем закрыть потребности городской больницы в медикаментах и расходных материалах", - пишет Алтухов.
Ранее 30 июля гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области.