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В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи

В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи - РИА Новости, 09.08.2022

В Рубежное доставили 40 тонн гуманитарной помощи

Около 40 тонн гуманитарного груза доставили из Краснодарского края в Рубежное Луганской области, сообщает депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:28

2022-08-09T17:28

2022-08-09T18:04

специальная военная операция на украине

виктор водолацкий

общество

рубежное

краснодарский край

донбасс

денис мирошниченко

единая россия

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КРАСНОДАР, 9 авг – РИА Новости. Около 40 тонн гуманитарного груза доставили из Краснодарского края в Рубежное Луганской области, сообщает депутат Госдумы по Туапсинскому избирательному округу Сергей Алтухов в Telegram-канале."Почти 40 тонн груза из Краснодарского края доставили сегодня сюда: продукты, крупы, макароны, антисептики, бытовая химия, питьевая вода", - говорится в сообщении.Алтухов рассказал, что он вместе с координатором депутатской группы Государственной думы Виктором Водолацким и председателем республиканского парламента Денисом Мирошниченко организовал открытие еще одного центра гуманитарной помощи. Это уже второй гуманитарный центр "Единой России" в Рубежном."Благодарю всех жителей Кубани и бизнес, откликнувшихся на просьбу о помощи жителям Донбасса. С властями республики работаем в тесной связке. Постарались собрать груз под конкретные запросы рубежан. Также планируем закрыть потребности городской больницы в медикаментах и расходных материалах", - пишет Алтухов.Ранее 30 июля гуманитарную помощь с продуктами, лекарствами и стройматериалами впервые доставили из Краснодарского края на освобожденные территории Харьковской области.

https://ria.ru/20220808/spetsoperatsiya-1808121820.html

рубежное

краснодарский край

донбасс

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виктор водолацкий, общество, рубежное, краснодарский край, донбасс, денис мирошниченко, единая россия