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В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии - РИА Новости, 09.08.2022
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В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии
В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии - РИА Новости, 09.08.2022
В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии
Памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:11
2022-08-09T16:11
в мире
польша
россия
германия
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши, сообщает Польское телевидение.Телеканал демонстрирует кадры, как памятник, находящийся на улице Сикорского с 1945 года, разрушают с помощью строительной техники. Памятник представляет собой бетонную композицию с пятиконечной звездой сверху.Замминистра государственных активов Кароль Рабенда заявил журналистам, что памятник "был популярен среди части жителей Мальборка и части руководства города". "Несколько месяцев тому мы встретились с мэром города и договорились о его ликвидации", - заявил замминистра.Он утверждает, что под памятником нет могил красноармейцев, как утверждают некоторые историки. "Это было проверено Институтом национальной памяти. Ни в коем случае здесь нет могил. В Мальборке есть кладбище советских солдат, где все красноармейцы похоронены", - сказал он.Рабенда пояснил, что для того, чтобы иметь возможность снести памятник, он был удален из реестра культурных ценности, так как "не имеет никакой художественной и исторической ценности"."К сожалению, часть объектов таких в Польше еще существует, но их систематически удаляют из общественного пространства", - заявил замминистра.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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в мире, польша, россия, германия, вторая мировая война (1939-1945)
16:11 09.08.2022
 
В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии

Памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши

CC BY-SA 2.0 / Jeroen Fossaert / Zamek w Malborku / Malbork CastleПольский город Мальборк
Польский город Мальборк - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Jeroen Fossaert / Zamek w Malborku / Malbork Castle
Польский город Мальборк. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши, сообщает Польское телевидение.
Телеканал демонстрирует кадры, как памятник, находящийся на улице Сикорского с 1945 года, разрушают с помощью строительной техники. Памятник представляет собой бетонную композицию с пятиконечной звездой сверху.
Надписи красной краской на пьедестале одной из скульптур мемориального комплекса на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 08:00
На уничтожении наших памятников Запад не остановится
Замминистра государственных активов Кароль Рабенда заявил журналистам, что памятник "был популярен среди части жителей Мальборка и части руководства города". "Несколько месяцев тому мы встретились с мэром города и договорились о его ликвидации", - заявил замминистра.
Он утверждает, что под памятником нет могил красноармейцев, как утверждают некоторые историки. "Это было проверено Институтом национальной памяти. Ни в коем случае здесь нет могил. В Мальборке есть кладбище советских солдат, где все красноармейцы похоронены", - сказал он.
Рабенда пояснил, что для того, чтобы иметь возможность снести памятник, он был удален из реестра культурных ценности, так как "не имеет никакой художественной и исторической ценности".
"К сожалению, часть объектов таких в Польше еще существует, но их систематически удаляют из общественного пространства", - заявил замминистра.
Памятник Воинам-освободителям в центре Паланги - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 17:30Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии предложили Польше и Литве забрать у них советские памятники
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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