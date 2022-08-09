https://ria.ru/20220809/pamyatnik-1808354102.html

В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии

В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии - РИА Новости, 09.08.2022

В Польше снесли еще один памятник солдатам Красной армии

Памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:11

2022-08-09T16:11

2022-08-09T16:11

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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Памятник солдатам Красной армии снесли в Мальборке на севере Польши, сообщает Польское телевидение.Телеканал демонстрирует кадры, как памятник, находящийся на улице Сикорского с 1945 года, разрушают с помощью строительной техники. Памятник представляет собой бетонную композицию с пятиконечной звездой сверху.Замминистра государственных активов Кароль Рабенда заявил журналистам, что памятник "был популярен среди части жителей Мальборка и части руководства города". "Несколько месяцев тому мы встретились с мэром города и договорились о его ликвидации", - заявил замминистра.Он утверждает, что под памятником нет могил красноармейцев, как утверждают некоторые историки. "Это было проверено Институтом национальной памяти. Ни в коем случае здесь нет могил. В Мальборке есть кладбище советских солдат, где все красноармейцы похоронены", - сказал он.Рабенда пояснил, что для того, чтобы иметь возможность снести памятник, он был удален из реестра культурных ценности, так как "не имеет никакой художественной и исторической ценности"."К сожалению, часть объектов таких в Польше еще существует, но их систематически удаляют из общественного пространства", - заявил замминистра.За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

https://ria.ru/20220731/pamyatniki-1806110569.html

https://ria.ru/20220604/pamyatniki-1793168505.html

https://ria.ru/20220512/pamyatniki-1788145705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, германия, вторая мировая война (1939-1945)