https://ria.ru/20220809/ozero-1808306138.html

В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды

В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды - РИА Новости, 09.08.2022

В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды

Специалисты федерального агентства по рыболовству будут искать виновника осушения озера Клубничное в Алтайском крае и гибели рыбы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:56

2022-08-09T13:56

2022-08-09T14:00

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Специалисты федерального агентства по рыболовству будут искать виновника осушения озера Клубничное в Алтайском крае и гибели рыбы, сообщили РИА Новости в региональном минприроды.Сообщение о спуске воды в озере Клубничное в Залесовском районе Алтайского края появилось в соцсетях. Неизвестные открыли задвижку гидросооружения, и в итоге вся рыба погибла."Информация (о спуске воды в озере и гибели рыбы - ред.) направлена в федеральный орган для проведения расследования. Завтра туда выезжают специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и ученые АлтайНИРО. Будут считать ущерб рыбным запасам и искать виновника происшествия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минприроды по краю.Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало проверку по факту осушения озера Клубничное и гибели рыбы, глава Залесовского района, где все произошло, призвал принять кардинальные меры, чтобы более такого не допустить.По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки контролирует региональная прокуратура.

https://ria.ru/20200625/1573457163.html

алтайский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алтайский край