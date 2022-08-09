Рейтинг@Mail.ru
В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220809/ozero-1808306138.html
В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды
В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды - РИА Новости, 09.08.2022
В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды
Специалисты федерального агентства по рыболовству будут искать виновника осушения озера Клубничное в Алтайском крае и гибели рыбы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:56
2022-08-09T14:00
происшествия
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808301880_0:352:1024:928_1920x0_80_0_0_a434ddc46b2f4e7ebe018787bbfc14f2.jpg
БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Специалисты федерального агентства по рыболовству будут искать виновника осушения озера Клубничное в Алтайском крае и гибели рыбы, сообщили РИА Новости в региональном минприроды.Сообщение о спуске воды в озере Клубничное в Залесовском районе Алтайского края появилось в соцсетях. Неизвестные открыли задвижку гидросооружения, и в итоге вся рыба погибла."Информация (о спуске воды в озере и гибели рыбы - ред.) направлена в федеральный орган для проведения расследования. Завтра туда выезжают специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и ученые АлтайНИРО. Будут считать ущерб рыбным запасам и искать виновника происшествия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минприроды по краю.Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало проверку по факту осушения озера Клубничное и гибели рыбы, глава Залесовского района, где все произошло, призвал принять кардинальные меры, чтобы более такого не допустить.По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки контролирует региональная прокуратура.
https://ria.ru/20200625/1573457163.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808301880_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_46fd60f11de0b9db9b1eec4d87ca917e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край
13:56 09.08.2022 (обновлено: 14:00 09.08.2022)
 
В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды

В Алтайском крае ищут виновника осушения озера Клубничное, из-за которого погибла вся рыба

© Фото : Александр ПластеевРыба, погибшая из-за спуска воды в озере Клубничном в Алтайском крае
Рыба, погибшая из-за спуска воды в озере Клубничном в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Александр Пластеев
Рыба, погибшая из-за спуска воды в озере Клубничном в Алтайском крае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Специалисты федерального агентства по рыболовству будут искать виновника осушения озера Клубничное в Алтайском крае и гибели рыбы, сообщили РИА Новости в региональном минприроды.
Сообщение о спуске воды в озере Клубничное в Залесовском районе Алтайского края появилось в соцсетях. Неизвестные открыли задвижку гидросооружения, и в итоге вся рыба погибла.
"Информация (о спуске воды в озере и гибели рыбы - ред.) направлена в федеральный орган для проведения расследования. Завтра туда выезжают специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и ученые АлтайНИРО. Будут считать ущерб рыбным запасам и искать виновника происшествия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минприроды по краю.
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало проверку по факту осушения озера Клубничное и гибели рыбы, глава Залесовского района, где все произошло, призвал принять кардинальные меры, чтобы более такого не допустить.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки контролирует региональная прокуратура.
Озеро - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня 2020, 12:38
Прокуратура выяснит причину массового мора рыбы в пруду под Белгородом
 
ПроисшествияАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала