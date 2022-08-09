13:56 09.08.2022 (обновлено: 14:00 09.08.2022)
В озере на Алтае вся рыба погибла из-за спуска воды
В Алтайском крае ищут виновника осушения озера Клубничное, из-за которого погибла вся рыба
Рыба, погибшая из-за спуска воды в озере Клубничном в Алтайском крае
БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Специалисты федерального агентства по рыболовству будут искать виновника осушения озера Клубничное в Алтайском крае и гибели рыбы, сообщили РИА Новости в региональном минприроды.
Сообщение о спуске воды в озере Клубничное в Залесовском районе Алтайского края появилось в соцсетях. Неизвестные открыли задвижку гидросооружения, и в итоге вся рыба погибла.
"Информация (о спуске воды в озере и гибели рыбы - ред.) направлена в федеральный орган для проведения расследования. Завтра туда выезжают специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и ученые АлтайНИРО. Будут считать ущерб рыбным запасам и искать виновника происшествия", - сообщили РИА Новости в пресс-службе минприроды по краю.
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю начало проверку по факту осушения озера Клубничное и гибели рыбы, глава Залесовского района, где все произошло, призвал принять кардинальные меры, чтобы более такого не допустить.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки контролирует региональная прокуратура.
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