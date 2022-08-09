https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808441080.html

В Минкурортов Крыма заявили, что пляж в Новофедоровке не пострадал

В Минкурортов Крыма заявили, что пляж в Новофедоровке не пострадал - РИА Новости, 09.08.2022

В Минкурортов Крыма заявили, что пляж в Новофедоровке не пострадал

Туристы продолжают отдыхать в Новофедоровке на западе Крыма, местный пляж из-за детонации снарядов на аэродроме не пострадал, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T20:17

2022-08-09T20:17

2022-08-09T20:18

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туризм

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Туристы продолжают отдыхать в Новофедоровке на западе Крыма, местный пляж из-за детонации снарядов на аэродроме не пострадал, сообщили в пресс-службе минкурортов республики."Один из крупнейших оборудованных пляжей Крыма, расположенный в поселке Новофедоровка, никак не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе.По данным министерства, туристы продолжают свой отдых.По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются. По докладу с места, никакого огневого воздействия по площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. По информации крымских властей, пострадали шесть человек, один погиб.

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россия, новости - туризм, туризм, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке