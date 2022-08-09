Рейтинг@Mail.ru
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов - РИА Новости, 09.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808381957.html
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов - РИА Новости, 09.08.2022
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов
Туристы и отдыхающие начали возвращаться на пляжи в крымской Новофедоровке после взрывов в районе аэродрома, это видно на веб-камерах, установленных на берегу... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:50
2022-08-09T17:50
туризм
новости - туризм
россия
саки (крым)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808369954_0:494:720:899_1920x0_80_0_0_9959c2236f45b9428d7b6c01e3d607a8.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Туристы и отдыхающие начали возвращаться на пляжи в крымской Новофедоровке после взрывов в районе аэродрома, это видно на веб-камерах, установленных на берегу моря.Судя по веб-камерам, установленным на пляже "Чайка" в крымской Новофедоровке, люди начали возвращаться на пляж и усаживаются у воды.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются."У опрошенных туроператоров нет обращений от туристов из Крыма с просьбой о прекращении отдыха, никто не уезжает досрочно", - сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что взрывы были далеко от курортной зоны и информации о пострадавших туристах не поступало.
https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808380590.html
россия
саки (крым)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808369954_0:426:720:966_1920x0_80_0_0_2dd9ef3df9eb94bcdd11a018e6d5340e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, россия, саки (крым)
17:50 09.08.2022
 
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов

В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов в районе аэродрома

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Туристы и отдыхающие начали возвращаться на пляжи в крымской Новофедоровке после взрывов в районе аэродрома, это видно на веб-камерах, установленных на берегу моря.
Судя по веб-камерам, установленным на пляже "Чайка" в крымской Новофедоровке, люди начали возвращаться на пляж и усаживаются у воды.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
"У опрошенных туроператоров нет обращений от туристов из Крыма с просьбой о прекращении отдыха, никто не уезжает досрочно", - сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что взрывы были далеко от курортной зоны и информации о пострадавших туристах не поступало.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 17:44
В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияСаки (Крым)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала