https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808381957.html

В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов

В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов - РИА Новости, 09.08.2022

В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов

Туристы и отдыхающие начали возвращаться на пляжи в крымской Новофедоровке после взрывов в районе аэродрома, это видно на веб-камерах, установленных на берегу... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:50

2022-08-09T17:50

2022-08-09T17:50

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Туристы и отдыхающие начали возвращаться на пляжи в крымской Новофедоровке после взрывов в районе аэродрома, это видно на веб-камерах, установленных на берегу моря.Судя по веб-камерам, установленным на пляже "Чайка" в крымской Новофедоровке, люди начали возвращаться на пляж и усаживаются у воды.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются."У опрошенных туроператоров нет обращений от туристов из Крыма с просьбой о прекращении отдыха, никто не уезжает досрочно", - сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что взрывы были далеко от курортной зоны и информации о пострадавших туристах не поступало.

https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808380590.html

россия

саки (крым)

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Евгения Нефедова

новости - туризм, россия, саки (крым)