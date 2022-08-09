https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808381957.html
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов - РИА Новости, 09.08.2022
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов
Туристы и отдыхающие начали возвращаться на пляжи в крымской Новофедоровке после взрывов в районе аэродрома, это видно на веб-камерах, установленных на берегу... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:50
2022-08-09T17:50
2022-08-09T17:50
туризм
новости - туризм
россия
саки (крым)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808369954_0:494:720:899_1920x0_80_0_0_9959c2236f45b9428d7b6c01e3d607a8.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Туристы и отдыхающие начали возвращаться на пляжи в крымской Новофедоровке после взрывов в районе аэродрома, это видно на веб-камерах, установленных на берегу моря.Судя по веб-камерам, установленным на пляже "Чайка" в крымской Новофедоровке, люди начали возвращаться на пляж и усаживаются у воды.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются."У опрошенных туроператоров нет обращений от туристов из Крыма с просьбой о прекращении отдыха, никто не уезжает досрочно", - сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что взрывы были далеко от курортной зоны и информации о пострадавших туристах не поступало.
https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808380590.html
россия
саки (крым)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808369954_0:426:720:966_1920x0_80_0_0_2dd9ef3df9eb94bcdd11a018e6d5340e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, саки (крым)
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов в районе аэродрома
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Туристы и отдыхающие начали возвращаться на пляжи в крымской Новофедоровке после взрывов в районе аэродрома, это видно на веб-камерах, установленных на берегу моря.
Судя по веб-камерам, установленным на пляже "Чайка" в крымской Новофедоровке, люди начали возвращаться на пляж и усаживаются у воды.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в крымских Саках днем во вторник взорвались боеприпасы, никто не пострадал, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
"У опрошенных туроператоров нет обращений от туристов из Крыма с просьбой о прекращении отдыха, никто не уезжает досрочно", - сообщили в Ассоциации туроператоров России. Там добавили, что взрывы были далеко от курортной зоны и информации о пострадавших туристах не поступало.