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В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших - РИА Новости, 09.08.2022
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В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших
В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших - РИА Новости, 09.08.2022
В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших
Пять пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницу после взрывов в крымской Новофедоровке, четверо из них уже отпущены домой после оказания им... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T17:44
2022-08-09T18:37
республика крым
россия
происшествия
здоровье - общество
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Пять пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницу после взрывов в крымской Новофедоровке, четверо из них уже отпущены домой после оказания им медпомощи, еще один - в операционной, заявил глава минздрава республики Константин Скорупский."По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет", - сказал он.Четверо остальных пострадавших после оказания им медицинской помощи уже отпущены домой, добавил он.Как сообщили крымские власти, 30 человек из Новофедоровки эвакуируются в посёлок Прибрежное, в общежитие аграрного колледжа. Организованно горячее питание.
https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808381957.html
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республика крым, россия, происшествия, здоровье - общество, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
17:44 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
 
В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших

Глава Минздрава Крыма Скорупский сообщил о пяти пострадавших при взрывах в Новофедоровке

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Пять пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницу после взрывов в крымской Новофедоровке, четверо из них уже отпущены домой после оказания им медпомощи, еще один - в операционной, заявил глава минздрава республики Константин Скорупский.
"По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет", - сказал он.
Четверо остальных пострадавших после оказания им медицинской помощи уже отпущены домой, добавил он.
Как сообщили крымские власти, 30 человек из Новофедоровки эвакуируются в посёлок Прибрежное, в общежитие аграрного колледжа. Организованно горячее питание.
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 17:50Туризм
В Новофедоровке отдыхающие начали возвращаться на пляжи после взрывов
 
Республика КрымРоссияПроисшествияЗдоровье - ОбществоДетонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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