https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808380590.html

В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших

В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших - РИА Новости, 09.08.2022

В Новофедоровке после взрывов госпитализировали пять пострадавших

Пять пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницу после взрывов в крымской Новофедоровке, четверо из них уже отпущены домой после оказания им... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T17:44

2022-08-09T17:44

2022-08-09T18:37

республика крым

россия

происшествия

здоровье - общество

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Пять пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницу после взрывов в крымской Новофедоровке, четверо из них уже отпущены домой после оказания им медпомощи, еще один - в операционной, заявил глава минздрава республики Константин Скорупский."По состоянию на 17.30 в Сакскую районную больницу доставлены пятеро пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки ран ввиду порезов осколками стекла. Пятый пострадавший находится в операционной, ему оказывается хирургическая помощь по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Состояние средней степени тяжести, угрозы жизни на сегодня нет", - сказал он.Четверо остальных пострадавших после оказания им медицинской помощи уже отпущены домой, добавил он.Как сообщили крымские власти, 30 человек из Новофедоровки эвакуируются в посёлок Прибрежное, в общежитие аграрного колледжа. Организованно горячее питание.

https://ria.ru/20220809/novofedorovka-1808381957.html

республика крым

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республика крым, россия, происшествия, здоровье - общество, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке